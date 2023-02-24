Meclis ne zaman açılacak? Açılış tarihi belli oldu! TBMM meclisi ne zaman açılacak, toplanacak?

Kahramanmaraş felaketi dolayısıyla TBMM meclis çalışmalarına ara verdiğini bildirmişti. EYT ve taşerona kadro gibi birçok konuda çalışmaları sonuçlandırmaya doğru ilerleyen meclisin çalışmalara yeniden geri döneceği tarih ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından duyuruldu. Bu noktada ise vatandaşlar "Meclis ne zaman açılacak, toplanacak?" soruları ile açılış tarihini araştırıyor. İlk olarak Deprem nedeniyle çalışmalara 21 Şubat'a kadar ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih bir kez daha ertelendi. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi.