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Haberler Yaşam Meclis ne zaman açılacak? Açılış tarihi belli oldu! TBMM meclisi ne zaman açılacak, toplanacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:03

Meclis ne zaman açılacak? Açılış tarihi belli oldu! TBMM meclisi ne zaman açılacak, toplanacak?

Kahramanmaraş felaketi dolayısıyla TBMM meclis çalışmalarına ara verdiğini bildirmişti. EYT ve taşerona kadro gibi birçok konuda çalışmaları sonuçlandırmaya doğru ilerleyen meclisin çalışmalara yeniden geri döneceği tarih ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından duyuruldu. Bu noktada ise vatandaşlar "Meclis ne zaman açılacak, toplanacak?" soruları ile açılış tarihini araştırıyor. İlk olarak Deprem nedeniyle çalışmalara 21 Şubat'a kadar ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih bir kez daha ertelendi. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte açılış tarihi.

Meclis ne zaman açılacak? Açılış tarihi belli oldu! TBMM meclisi ne zaman açılacak, toplanacak?

TBMM meclis çalışmaları, deprem nedeniyle ara vermişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı son açıklama ile "Meclis ne zaman açılacak, toplanacak?" sorusuna yanıt verdi. Özellikle EYT ve taşerona kadro ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Meclis'in açılış tarihini merak ediyor. İşte Meclis açılış tarihi ve detaylar.

Meclis ne zaman açılacak? Açılış tarihi belli oldu! TBMM meclisi ne zaman açılacak, toplanacak?

SON DAKİKA: MECLİS'İN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına, 15 Şubat 2023 Çarşamba gününden başlamak üzere iki gün süreyle ara verilmesine, Genel Kurul'un 14 Şubat 2023 tarihli 62'nci Birleşiminde karar verildiği duyurulmuştu.

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Meclis ne zaman açılacak? Açılış tarihi belli oldu! TBMM meclisi ne zaman açılacak, toplanacak?

MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

Meclis ne zaman açılacak? Açılış tarihi belli oldu! TBMM meclisi ne zaman açılacak, toplanacak?

EYT NE OLDU, ERTELENDİ Mİ?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.

Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından milli yas ilan edildi ve afet bölgeleri için 3 ay süreyle OHAL kararı alındı. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi.

AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.

EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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