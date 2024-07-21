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Giriş Tarihi: 21.07.2024 00:05 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 00:05

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

TBMM tatil tarihi gündemdeki yerini aldı. 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu konuları başta olmak üzere Türkiye gündemini meşgul eden konuların görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, son mesaisi ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

Meclisin son mesai tarihini merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Emekli ek zammı ve 9. yargı paketi gibi birçok konuyu ele alan meclis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, TBMM meclis ne zaman tatile girecek, kapanacak? İşte detaylar...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

2024 MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

TBMM normal zamanda 1 Temmuz'da tatile giriyor. Ancak beklendiği gibi Meclis tatil olmadı.

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MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi bekleniyordu. Ancak Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Meclis'in tatil tarihi ise henüz bilinmiyor.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?
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