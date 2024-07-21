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MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
00:05
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?
TBMM tatil tarihi gündemdeki yerini aldı. 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu konuları başta olmak üzere Türkiye gündemini meşgul eden konuların görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek, son mesaisi ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar...