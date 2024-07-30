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Giriş Tarihi: 30.07.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:14

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Meclis'in ne zaman tatile gireceği merak ediliyor. Son olarak "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştığı Türkiye Büyük Millet Meclis normal şartlarda temmuz ayında tatile giriyordu. Yoğun çalışma programı nedeniyle çalışmalarına devam kararı veren meclisin son mesaisi günü araştırılıyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil tarihleri 2024...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

TBMM tatil takvimi temmuz ayı itibariyle gündemdeki yerini aldı. Son olarak "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştığı Türkiye Büyük Millet Meclis normal şartlarda temmuz ayında tatile giriyordu. Peki, TBMM ne zaman tatile girecek? İşte 2024 Meclis ne zaman tatile girecek sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?

MECLİS TATİLE GİRDİ Mİ, YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu.

Yoğun gündem nedeniyle 1 Temmuz tarihinde ara veremeyen Meclis, 30 Temmuz itibarıyla tatile girdi.

Meclis, oylama sonrası 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?
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MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?
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