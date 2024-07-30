Giriş Tarihi: 30.07.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
14:14
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2024? TBMM ne zaman kapanıyor, tatile giriyor?
Gündeme ilişkin önemli kararların alındığı Meclis'in ne zaman tatile gireceği merak ediliyor. Son olarak "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştığı Türkiye Büyük Millet Meclis normal şartlarda temmuz ayında tatile giriyordu. Yoğun çalışma programı nedeniyle çalışmalarına devam kararı veren meclisin son mesaisi günü araştırılıyor. Peki, Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil tarihleri 2024...