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Haberler Yaşam Meclis ne zaman tatile giriyor, tarih ertelendi mi? 2024 TBMM ara tarihleri hakkında Resmi Gazete'de yeni karar!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:38

Meclis ne zaman tatile giriyor, tarih ertelendi mi? 2024 TBMM ara tarihleri hakkında Resmi Gazete'de yeni karar!

Meclis ne zaman tatile giriyor sorusu yanıtlanmış ve beklenmeye başlamıştı. 9. Yargı Paketi, memur ve emekli zammı, torba yasa gibi çalışmalar noktasında yoğun bir gündemin beklendiği TBMM'de çalışma takviminin uzatılacağına ilişkin haberler gündeme geliyordu. O karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki; Meclis ne zaman tatile girecek, ara ertelendi mi? İşte, detaylar...

Meclis ne zaman tatile giriyor, tarih ertelendi mi? 2024 TBMM ara tarihleri hakkında Resmi Gazete’de yeni karar!

Meclis ne zaman tatile giriyor sorusunda cevap değişti. Resmi Gazete'de yer alan karara göre çalışma devam edecek. Yoğun bir çalışma dönemi geçiren TBMM yargı paketinden torba yasaya pek çok düzenleme ile gündemde. Meclis arası için geri sayım devam ediyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek?

Meclis ne zaman tatile giriyor, tarih ertelendi mi? 2024 TBMM ara tarihleri hakkında Resmi Gazete’de yeni karar!

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddesine göre Türkiye Büyük Miller Meclisi (TBMM) 1 Temmuz günü araya giriyordu.

Ancak gündemdeki konuların uzaması halinde tarihler esnetilebilecekti. O karar Resmi Gazete'de yayımlandı:

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Meclis ne zaman tatile giriyor, tarih ertelendi mi? 2024 TBMM ara tarihleri hakkında Resmi Gazete’de yeni karar!

"Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde karar verilmiştir."

Meclis ne zaman tatile giriyor, tarih ertelendi mi? 2024 TBMM ara tarihleri hakkında Resmi Gazete’de yeni karar!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MECLİS ARASI ÖNCESİ GÜNDEM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında şu ifadelere yer verdi: ''Meclis'imizin gündeminde adaletten ticarete, ekonomiden güvenliğe ve eğitime geniş bir yelpazede kanunlaşma sürecinde olan teklifler var. Gerek hayat pahalılığı ve fırsatçılık, gerekse son dönemde sıkça basında yer alan öğretmenlerimize yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. AK Parti grubumuzun, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile işbirliği ve eşgüdüm içinde bu konuları çok iyi takip etmesini bekliyorum. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.''

Meclis ne zaman tatile giriyor, tarih ertelendi mi? 2024 TBMM ara tarihleri hakkında Resmi Gazete’de yeni karar!

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

9. Yargı Paketinin Meclis gündeminde olacağı Bakan Tunç ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Öte yandan temmuz ayında belirlenecek emekli ve memur zammı ile ortaya çıkacak en düşük rakam üzerinden bir Meclis gündemi oluşması bekleniyor.

Torba yasa, kira zam sınırı ve diğer çalışmalar da bu noktada takip ediliyor.

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