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Meclis ne zaman tatile giriyor, tarih ertelendi mi? 2024 TBMM ara tarihleri hakkında Resmi Gazete'de yeni karar!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:38
Meclis ne zaman tatile giriyor, tarih ertelendi mi? 2024 TBMM ara tarihleri hakkında Resmi Gazete'de yeni karar!
Meclis ne zaman tatile giriyor sorusu yanıtlanmış ve beklenmeye başlamıştı. 9. Yargı Paketi, memur ve emekli zammı, torba yasa gibi çalışmalar noktasında yoğun bir gündemin beklendiği TBMM'de çalışma takviminin uzatılacağına ilişkin haberler gündeme geliyordu. O karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki; Meclis ne zaman tatile girecek, ara ertelendi mi? İşte, detaylar...