Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

9. Yargı Paketinin Meclis gündeminde olacağı Bakan Tunç ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Öte yandan temmuz ayında belirlenecek emekli ve memur zammı ile ortaya çıkacak en düşük rakam üzerinden bir Meclis gündemi oluşması bekleniyor.

Torba yasa, kira zam sınırı ve diğer çalışmalar da bu noktada takip ediliyor.