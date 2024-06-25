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Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi
Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
10:10
Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi
Meclis ne zaman tatile giriyor belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil tarihleri gündemdeki konular nedeniyle araştırılıyor. 9. Yargı Paketi, emekli ve memur zammı, torba yasa gibi pek çok konu özelinde gündeme gelen Meclis arası için geri sayım başladı. Peki; Meclis ne zaman tatile giriyor, kaç gün kaldı? İşte, o tarih!