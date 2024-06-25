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Haberler Yaşam Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi
Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:10

Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi

Meclis ne zaman tatile giriyor belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil tarihleri gündemdeki konular nedeniyle araştırılıyor. 9. Yargı Paketi, emekli ve memur zammı, torba yasa gibi pek çok konu özelinde gündeme gelen Meclis arası için geri sayım başladı. Peki; Meclis ne zaman tatile giriyor, kaç gün kaldı? İşte, o tarih!

Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi

Meclis ne zaman tatile giriyor sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. 9. Yargı Paketinden temmuz zammına pek çok konunun görüşüleceği TBMM ara öncesi yoğun gündemi ile ilgileniyor. Çalışmalar tamamlanmadığı takdirde tarihlerde de değişiklik olması beklenenler arasında. Peki; Meclis arası ne zaman?

Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddesine göre Türkiye Büyük Miller Meclisi (TBMM) 1 Temmuz günü araya giriyor.

Ancak gündemdeki konuların uzaması halinde tarihler esneyebilir.

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Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MECLİS ARASI ÖNCESİ GÜNDEM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında şu ifadelere yer verdi: ''Meclis'imizin gündeminde adaletten ticarete, ekonomiden güvenliğe ve eğitime geniş bir yelpazede kanunlaşma sürecinde olan teklifler var. Gerek hayat pahalılığı ve fırsatçılık, gerekse son dönemde sıkça basında yer alan öğretmenlerimize yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz.

Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi

AK Parti grubumuzun, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile işbirliği ve eşgüdüm içinde bu konuları çok iyi takip etmesini bekliyorum. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.''

Meclis ne zaman tatile giriyor, ara hangi tarihte? 2024 TBMM tatil tarihi

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

9. Yargı Paketinin Meclis gündeminde olacağı Bakan Tunç ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Öte yandan temmuz ayında belirlenecek emekli ve memur zammı ile ortaya çıkacak en düşük rakam üzerinden bir Meclis gündemi oluşması bekleniyor.

Torba yasa, kira zam sınırı ve diğer çalışmalar da bu noktada takip ediliyor.

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