Medusa Darbesi filmi konusu ne? Medusa Darbesi filmi oyuncuları kim?

MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU NE?

Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur. Şimdi bilinmeyen düşmanı tarafıdan izlenen Bourne hem kolay bir hedef olmadığını hem de becerileri, kararlılığı ve çevikliğiyle hafife alınmayacağını kanıtlamak zorundadır.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yapım : 2004

Türü : Aksiyon, dram, gerilim

Yönetmen : Paul Greengrass

Oyuncular : Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban