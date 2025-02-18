Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! "Tesadüf mü, yoksa kader mi?"Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Echeverria, Nicole'ü ilk gördüğünde hissettiği duygunun son derece güçlü ve belirgin olduğunu söyledi. "İçimde tarif edilemez bir heyecan vardı, sanki tamamen doğru bir şey yaşıyordum. Daha önce hiç böyle bir hisle karşılaşmamıştım ve o an Nicole'ün hayatımda çok özel bir yere sahip olacağını anladım. Medyumun çizdiği portreyi ancak 5 ay sonra hatırladım. Tekrar baktığımda gerçekten benzediğini fark ettim ve bu durum beni gülümsetti" dedi.