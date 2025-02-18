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Haberler Yaşam Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! "Tesadüf mü, yoksa kader mi?"Sosyal medya bu olayı konuşuyor
Giriş Tarihi: 18.02.2025 21:37 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 21:37

Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! "Tesadüf mü, yoksa kader mi?"Sosyal medya bu olayı konuşuyor

31 yaşındaki Nicole Echeverria, uzun süre bekar kaldıktan sonra aşk hayatını merak ederek bir medyuma danıştı. Geçmişte yaşadığı toksik ilişkilerin kendisini yıprattığını belirten Echeverria, "Ruh eşimi çizmesi için bir medyuma ödeme yaptım. Günler sonra tam tarif ettiği gibi biriyle tanıştım ve nişanlandım" dedi. Medyum çizdi o buldu...

Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! Tesadüf mü, yoksa kader mi?Sosyal medya bu olayı konuşuyor

31 yaşındaki Nicole Echeverria, aşk hayatında doğru insanı bulmak için farklı bir yol denedi. 20'li yaşlarının büyük kısmını yalnız ya da sağlıksız ilişkiler içinde geçirdiğini fark eden Echeverria, terapiye başladı ve bilinçli düşüncelerle ruh eşini hayatına çekmeye çalıştı. Bu süreçte, bir medyuma ödeme yaparak ruh eşinin çizilmesini istedi.

Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! Tesadüf mü, yoksa kader mi?Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Medyumun sezgileriyle yaptığı çizimden sadece birkaç gün sonra, Echeverria tam da tarif edilen biriyle tanıştı ve kısa süre içinde nişanlandı. Geçmişte yanlış insanlara razı geldiğini söyleyen genç kadın, bu deneyimin ona gerçek aşkı bulma konusunda rehberlik ettiğini düşünüyor.

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Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! Tesadüf mü, yoksa kader mi?Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Echeverria, medyumun sezgileriyle ruh eşinin yüzünü çizdiğini belirterek, "Bana 9 ila 13 ay içinde karşılaşacağımızı ve Akdeniz kökenli olacağını söyledi. 9 ay sonra sosyla medyada Portekizli Vitor Santos ile tanıştım. Bir ay içinde ilişkiye başladık ve ikinci yılımızda evlilik kararı aldık" dedi.

Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! Tesadüf mü, yoksa kader mi?Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Echeverria, Nicole'ü ilk gördüğünde hissettiği duygunun son derece güçlü ve belirgin olduğunu söyledi. "İçimde tarif edilemez bir heyecan vardı, sanki tamamen doğru bir şey yaşıyordum. Daha önce hiç böyle bir hisle karşılaşmamıştım ve o an Nicole'ün hayatımda çok özel bir yere sahip olacağını anladım. Medyumun çizdiği portreyi ancak 5 ay sonra hatırladım. Tekrar baktığımda gerçekten benzediğini fark ettim ve bu durum beni gülümsetti" dedi.

Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! Tesadüf mü, yoksa kader mi?Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Çift büyük düğünlerini Ağustos 2025'te yapmayı planlıyor. Aslen New York, Long Island'lı ve serbest çalışan bir sosyal medya stratejisti olan Nicole, medyumun bu ilişkinin ikisi için de uzun zamandır beklenen aşk olacağını söylediğini belirtti. Medyum ayrıca, ruh eşinin çok nazik, belirgin yüz hatlarına sahip ve Akdeniz kökenli—İspanyol, Portekizli veya İtalyan—biri olduğunu öngördüğünü aktardı.

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