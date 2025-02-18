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Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! "Tesadüf mü, yoksa kader mi?"Sosyal medya bu olayı konuşuyor
Giriş Tarihi: 18.02.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
21:37
Medyumun çizdiği kişi gerçek hayatta karşısına çıktı! "Tesadüf mü, yoksa kader mi?"Sosyal medya bu olayı konuşuyor
31 yaşındaki Nicole Echeverria, uzun süre bekar kaldıktan sonra aşk hayatını merak ederek bir medyuma danıştı. Geçmişte yaşadığı toksik ilişkilerin kendisini yıprattığını belirten Echeverria, "Ruh eşimi çizmesi için bir medyuma ödeme yaptım. Günler sonra tam tarif ettiği gibi biriyle tanıştım ve nişanlandım" dedi. Medyum çizdi o buldu...