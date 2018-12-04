Meğer hepsinin ayrı ayrı hilesi varmış!

O küçük hediyeye mani olan kıskaç makineleri aslında tamamen kandırmaca! O küçük hediyeye mani olan kıskaç makineleri aslında tamamen kandırmaca! Birçoğumuz otomatın içindeki oyuncaklardan birini yakalamak için hırs yapmış sonucunda ise hiçbir şey elde edemeyip harçlıklarımızdan olmuşuzdur. İşte sizlere oyuncak kapma makinesinin hilesi... Otomatın çalışma algoritmasında belirli miktarda ayarlanmış para miktarı mevcut. İçerisinde ayarlanan para miktarı kadar para olmayınca kol oyuncağı kapmıyor. Her ne kadar kolun oyuncağı kapma açısını ayarlamakla uğraşsak da kol oyuncağı kaptıktan bir müddet sonra sarsılıyor ya da mekanizma tam olarak kapanmadığı için oyuncağı düşürüyor. Anlayacağınız otomat belirli oranda kar elde etmeden oyuncağı kapmanıza izin vermiyor. Bu nedenle ilk denemede başarılı olabileceğiniz gibi 10. denemede de başarılı olabilirsiniz. Bu tamamen sizden önce otomata ne kadar para atıldığıyla ilgili bir durumdur. Aynı zamanda kolun oyuncağı yakalaması için belirli bir baskı yapması gerekiyor ve bunun için de algoritma mevcut.