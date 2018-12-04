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Meğer hepsinin ayrı ayrı hilesi varmış!

O küçük hediyeye mani olan kıskaç makineleri aslında tamamen kandırmaca!

Giriş Tarihi: 04.12.2018 19:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 20:04
Meğer hepsinin ayrı ayrı hilesi varmış!

O küçük hediyeye mani olan kıskaç makineleri aslında tamamen kandırmaca!

Meğer hepsinin ayrı ayrı hilesi varmış!

Birçoğumuz otomatın içindeki oyuncaklardan birini yakalamak için hırs yapmış sonucunda ise hiçbir şey elde edemeyip harçlıklarımızdan olmuşuzdur. İşte sizlere oyuncak kapma makinesinin hilesi...

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Meğer hepsinin ayrı ayrı hilesi varmış!

Otomatın çalışma algoritmasında belirli miktarda ayarlanmış para miktarı mevcut. İçerisinde ayarlanan para miktarı kadar para olmayınca kol oyuncağı kapmıyor.

Meğer hepsinin ayrı ayrı hilesi varmış!

Her ne kadar kolun oyuncağı kapma açısını ayarlamakla uğraşsak da kol oyuncağı kaptıktan bir müddet sonra sarsılıyor ya da mekanizma tam olarak kapanmadığı için oyuncağı düşürüyor.

Meğer hepsinin ayrı ayrı hilesi varmış!

Anlayacağınız otomat belirli oranda kar elde etmeden oyuncağı kapmanıza izin vermiyor. Bu nedenle ilk denemede başarılı olabileceğiniz gibi 10. denemede de başarılı olabilirsiniz.

Meğer hepsinin ayrı ayrı hilesi varmış!

Bu tamamen sizden önce otomata ne kadar para atıldığıyla ilgili bir durumdur.

Meğer hepsinin ayrı ayrı hilesi varmış!

Aynı zamanda kolun oyuncağı yakalaması için belirli bir baskı yapması gerekiyor ve bunun için de algoritma mevcut.

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