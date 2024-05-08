Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı araştırılıyor || TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayında?

Bizans tarafında ise Konstantinos Notaras'ı sürgün etmiş, onun yerine eski dostu Sfrancis'i çağırmıştır. Konstantinos, Mehmed'e Orhan için sunduğu teklifin kabul edilmesinden cesaret alır ve Mehmed'in barıştan yana olup olmadığını son olarak denemek ister. Elçiyi bir daha Mehmed'in huzuruna gönderecektir. Konstantinos istediğini alabilecek mi? Helena'nın ise aklında bambaşka bir fikir vardır, Konstantinos'u evlendirmek. Helena, Konstantinos'a eş olarak kimi layık görmüştür? Harem'de ise Halime'nin sonu gelmiştir. Mehmed'den emri alan Hala Sultan, Halime'yi öldürebilecek mi? Halime ise Ahmed'in ölümüyle artık dünyadan geçmiş, bitkin bir haldedir. Gülşah ise Mihriban'a gelen bir nameyi yakalar. Mihriban bu durumdan nasıl kurtulacak, Hala Sultan bu mesajlaşmanın neresinde?