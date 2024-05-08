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Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı araştırılıyor || TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayında?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
06:12
Mehmed Fetihler Sultanı 11. yeni bölüm fragmanı için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı yapım son olarak 10. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Heyecanlı kapanışın ardından gelecek bölümden detaylar görmek isteyen dizinin sevenleri "Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusu için arama motorlarına yöneldi. İşte, TRT 1 ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı 11. Bölüm fragmanı takip ekranı...