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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı araştırılıyor || TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayında?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 06:12

Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı araştırılıyor || TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayında?

Mehmed Fetihler Sultanı 11. yeni bölüm fragmanı için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı yapım son olarak 10. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Heyecanlı kapanışın ardından gelecek bölümden detaylar görmek isteyen dizinin sevenleri "Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusu için arama motorlarına yöneldi. İşte, TRT 1 ekranı ile Mehmed Fetihler Sultanı 11. Bölüm fragmanı takip ekranı...

Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı araştırılıyor || TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayında?

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları için TRT 1 ekranına dönüldü Mehmed Fetihler Sultanı son olarak 10. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı tarihi yapım, her hafta salı günü ekranlara geliyor. İşte, TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 11. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı araştırılıyor || TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayında?

MEHMED FETİHLER SULTANI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Mehmed Fetihler Sultanı 11. Bölüm Fragmanı İzlemek İçin:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı araştırılıyor || TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayında?

MEHMED FETİHLER SULTANI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Şehzade Ahmed'in ölümünden ve Kurtçu Doğan'ın Mehmed'i kılıçlar altından cebren geçirmesinden sonra Mehmed artık yeni bir devrin başlayacağını söyler. Evvela Kurtçu Doğan Ocak ağalığından alınacak ve isyandan sorumlular cezalandırılacak. Konstantinos'un gönderdiği elçiye de gereken cevabı veren Mehmed mutlak hedefini açıklar: Konstantiniyye!

Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm fragmanı araştırılıyor || TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayında?

Bizans tarafında ise Konstantinos Notaras'ı sürgün etmiş, onun yerine eski dostu Sfrancis'i çağırmıştır. Konstantinos, Mehmed'e Orhan için sunduğu teklifin kabul edilmesinden cesaret alır ve Mehmed'in barıştan yana olup olmadığını son olarak denemek ister. Elçiyi bir daha Mehmed'in huzuruna gönderecektir. Konstantinos istediğini alabilecek mi? Helena'nın ise aklında bambaşka bir fikir vardır, Konstantinos'u evlendirmek. Helena, Konstantinos'a eş olarak kimi layık görmüştür? Harem'de ise Halime'nin sonu gelmiştir. Mehmed'den emri alan Hala Sultan, Halime'yi öldürebilecek mi? Halime ise Ahmed'in ölümüyle artık dünyadan geçmiş, bitkin bir haldedir. Gülşah ise Mihriban'a gelen bir nameyi yakalar. Mihriban bu durumdan nasıl kurtulacak, Hala Sultan bu mesajlaşmanın neresinde?

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