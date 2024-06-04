MEHMED FETİHLER SULTANI 14.BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle

Hurufiler ise azığı ele almış Payitaht'ın dört bir yanında propaganda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Artık devletin kılcal damarlarına işleme hedeflerine yönelmişken önlerine hiç beklemedikleri bir duvar çıkar. Mehmed devletini ve mülkünü itikadı bozuklara teslim etmemekte kararlıdır. Peki çözümü nasıl olacaktır?