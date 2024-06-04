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Haberler Yaşam MEHMED FETİHLER SULTANI 14.BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 20:00

MEHMED FETİHLER SULTANI 14.BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle

TRT1 ekranlarında her Salı izleyici karşısına çıkan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı dizisi için "Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm izle" araştırması yapılıyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Mara, Hala Sultan üzerinden Bizans'a bir oyun oynamaya karar verir, Mehmed'den müsaade alır. Tuzağında başarılı olabilecek mi? İşte tüm bu soruların cevabı için Mehmed Fetihler Sultanı 14. bölüm izle ekranı

MEHMED FETİHLER SULTANI 14.BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranıyla araştırılıyor. TRT1 ekranlarında 14 bölümüyle yayınlanacak dizi için izleyiciler ekran başındaki yerini aldı. İşte Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle

MEHMED FETİHLER SULTANI 14.BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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MEHMED FETİHLER SULTANI 14.BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle

MEHMED FETHİLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Zağanos önderliğindeki Osmanlı ordusu Dimitria kalesine saldırmış ancak kaledekilerin direnciyle karşı karşıya kalmıştır. Ümitlerin tükendiği yerde Sultan Mehmed kale önlerine gelerek askerlerini cesaretlendirir ve son bir taarruz emri verir. Bu taarruzla kale ele geçecek mi, Mehmed başarılı olabilecek mi?

MEHMED FETİHLER SULTANI 14.BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle

Hurufiler ise azığı ele almış Payitaht'ın dört bir yanında propaganda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Artık devletin kılcal damarlarına işleme hedeflerine yönelmişken önlerine hiç beklemedikleri bir duvar çıkar. Mehmed devletini ve mülkünü itikadı bozuklara teslim etmemekte kararlıdır. Peki çözümü nasıl olacaktır?

MEHMED FETİHLER SULTANI 14.BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle

Mara, Hala Sultan üzerinden Bizans'a bir oyun oynamaya karar verir, Mehmed'den müsaade alır. Tuzağında başarılı olabilecek mi? Konstantinos ise kaleyi kaybetme sebebini annesi Helena'dan bilecek ve herkese ders olacak bir ceza verecektir.

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