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MEHMED FETİHLER SULTANI 14.BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
20:00
TRT1 ekranlarında her Salı izleyici karşısına çıkan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı dizisi için "Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm izle" araştırması yapılıyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Mara, Hala Sultan üzerinden Bizans'a bir oyun oynamaya karar verir, Mehmed'den müsaade alır. Tuzağında başarılı olabilecek mi? İşte tüm bu soruların cevabı için Mehmed Fetihler Sultanı 14. bölüm izle ekranı