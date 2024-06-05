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Mehmed Fetihler Sultanı 15. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali fragmanı izle
Giriş Tarihi: 05.06.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
00:06
Mehmed Fetihler Sultanı 15. bölüm fragmanı yayında | TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali fragmanı izle
TRT1 ekranlarında her Salı izleyici karşısına çıkan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı dizisi 15. bölümde ekranlardaydı. Dizinin yeni bölümü için "Mehmed Fetihler Sultanı fragman izle " araştırması yapılıyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban gibi isimleri buluşturan dizinin fragmanı için araştırmalar yapılıyor. Geçtiğimiz bölümde heyecanla biten dizinin yeni bölümü bekleniyor.. Yeni bölümde olacaklar için fragman bekleniyor. Peki; TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...