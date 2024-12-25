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Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor
Giriş Tarihi: 25.12.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
00:31
Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor
Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı TRT 1 ekranlarında sorgulanıyor. Tarihi dizinin takipçileri tansiyonu yüksek bölümün ardından araştırmalara hız kazandırdı. Gelecek hafta yaşanacaklar merak konusu. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...