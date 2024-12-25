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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor
Giriş Tarihi: 25.12.2024 00:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 00:31

Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor

Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı TRT 1 ekranlarında sorgulanıyor. Tarihi dizinin takipçileri tansiyonu yüksek bölümün ardından araştırmalara hız kazandırdı. Gelecek hafta yaşanacaklar merak konusu. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor

Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı TRT 1 dizi ekranında takip edilmeye başladı. Dizi takipçileri ekran başında. Aksiyon dolu sahnelerin ardından haftaya olacaklar gündemde. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor

MEHMED FETİHLER SULTANI 29. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor

MEHMED FETİHLER SULTANI 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile takip edilen Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed, Papa'dan yardım alan Guistiniani'nin Konstantiniyye'ye getirdiği yardımları durdurmak üzere kaptan-ı deryası Süleyman Paşa'yı görevlendirir. Kendisi de atını deniz kıyısına sürerek bu büyük deniz savaşını bizzat takip eder. Peki, Süleyman Paşa bu kritik görevde başarılı olabilecek midir?

Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor

Öte yandan, dehlizlerdeki büyük kaya, Satılmış Ağa'nın ustalığı sayesinde aşılır ve Konstantiniyye'nin kapıları Mehmed'in taarruz planına açılır. Mehmed kurmaylarını toplar ve harekete geçme emri verir. Battal Bey, Saltuk ve Satılmış Ağa bu tehlikeli göreve talip olur. Ancak onları Konstantiniyye'de neler beklemektedir? Görev başarıyla tamamlanacak mı?

Bizans'ta ise büyük çalkantılar yaşanmaktadır. Konstantinos, Anna tarafından ihanete uğramış ve sırtından yaralanmıştır. Bu olayın ardından zindana atılan Anna'nın kaderi ne olacak? Guistiniani ile Anna arasındaki bağdan rahatsız olan Nadia ise intikam hırsıyla tehlikeli bir plan yapar. Nadia, Bizans'ı ve Guistiniani'yi hedef alan bu hamlesinde başarılı olabilecek mi?

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