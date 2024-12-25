Mehmed Fetihler Sultanı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı takip ediliyor

Öte yandan, dehlizlerdeki büyük kaya, Satılmış Ağa'nın ustalığı sayesinde aşılır ve Konstantiniyye'nin kapıları Mehmed'in taarruz planına açılır. Mehmed kurmaylarını toplar ve harekete geçme emri verir. Battal Bey, Saltuk ve Satılmış Ağa bu tehlikeli göreve talip olur. Ancak onları Konstantiniyye'de neler beklemektedir? Görev başarıyla tamamlanacak mı?



Bizans'ta ise büyük çalkantılar yaşanmaktadır. Konstantinos, Anna tarafından ihanete uğramış ve sırtından yaralanmıştır. Bu olayın ardından zindana atılan Anna'nın kaderi ne olacak? Guistiniani ile Anna arasındaki bağdan rahatsız olan Nadia ise intikam hırsıyla tehlikeli bir plan yapar. Nadia, Bizans'ı ve Guistiniani'yi hedef alan bu hamlesinde başarılı olabilecek mi?