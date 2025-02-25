Mehmed Fetihler Sultanı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı gündemde!

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Harry'nin ölümü karargâhta büyük bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bu karmaşayı nasıl yatıştıracak? Çandarlı, Zağanos, Akşemseddin ve Yeniçeriler arasındaki hassas dengeler nasıl korunacak? Fetih öncesi toplanan divanda Mehmed'in alacağı kararlar, ordu içinde nasıl yankı bulacak?

