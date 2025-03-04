Mehmed Fetihler Sultanı 37. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken, iç ve dış dengeler giderek hassaslaşıyor. Mehmed, Çandarlı, Zağanos ve Akşemseddin arasında ince bir denge kurmak zorunda. Toplanacak divanda alınacak kararlar, ordunun motivasyonunu nasıl etkileyecek?