Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!

Şehir içinde gerilim artar. Konstantinos, Francesco ve Notaras arasındaki anlaşmazlık büyür. Halkın morali bozulur, Genadius ise mevcut karmaşayı kendi çıkarları için kullanır. Şehrin surları kadar, iç düzeni de sarsılmaya başlar. Ancak en büyük darbe içeriden gelir. Demetrios'un Osmanlılarla gizli bir ittifak kurduğu ortaya çıkar. Francesco, onu yakalatır ve Konstantinos'un önüne çıkarır. Kendi kardeşi tarafından ihanete uğrayan Demetrios zindana atılır, Maria ise onu kurtarmak için harekete geçer.