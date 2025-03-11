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Haberler Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 17:16

Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!

TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 38. bölümüyle ekranlara geliyor. Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fethi, yeni bölümde çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak. Fetih sürecinde yaşanan kritik anlar ve zorlu mücadeleler izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle detayları...

Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!

Büyük bir tarih sahnesini izleyicilerle buluşturan Mehmed: Fetihler Sultanı, 38. bölümüyle TRT 1'de ekrana geliyor. İstanbul'un fethi için yapılan son hazırlıklar ve destansı anlar, bu bölümde etkileyici sahnelerle anlatılıyor. Osmanlı ordusunun büyük mücadelesi ve tarihin akışını değiştiren olaylar izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümünü izlemek isteyenler için detaylar...

Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!

MEHMED FETİHLER SULTANI 38. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile 11 Mart 2025 tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

https://www.youtube.com/@mehmedfetihlersultani

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Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!

MEHMED: FETİHLER SULTANI'NDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Mehmed: Fetihler Sultanı 37. Bölüm Özet:

Osmanlı ordusu, Konstantiniyye kuşatmasında geri dönülmez bir aşamaya gelir. Sultan Mehmed, savaşın seyrini değiştirecek büyük hamleyi devreye sokar. Çandarlı, bu adımın risklerini sorgularken, Zağanos tereddütsüz destek verir. Aynı zamanda Sultan Mehmed, kurdurduğu tersanede hummalı bir çalışma yürütülür, gemiler karadan yürütülerek Haliç'e indirilmek üzere büyük bir hazırlık vardır. Bizans, beklemediği bu hamleye karşı koyabilecek mi?

Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!

Şehir içinde gerilim artar. Konstantinos, Francesco ve Notaras arasındaki anlaşmazlık büyür. Halkın morali bozulur, Genadius ise mevcut karmaşayı kendi çıkarları için kullanır. Şehrin surları kadar, iç düzeni de sarsılmaya başlar. Ancak en büyük darbe içeriden gelir. Demetrios'un Osmanlılarla gizli bir ittifak kurduğu ortaya çıkar. Francesco, onu yakalatır ve Konstantinos'un önüne çıkarır. Kendi kardeşi tarafından ihanete uğrayan Demetrios zindana atılır, Maria ise onu kurtarmak için harekete geçer.

Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!

Sultan Mehmed, Galata Konsolosu Gio ile kritik bir görüşme yapar, şehrin kuşatmasını diplomatik hamlelerle güçlendirir. Aynı anda Osmanlı topları Bizans surlarını dövmeye başlar, Şahi topları Bizans savunmasını içeriden çökertir. Çandarlı, bu stratejinin risklerini dile getirirken, Mehmed tüm kararlarını uygulamaya koyar.