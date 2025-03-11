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Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!
Giriş Tarihi: 11.03.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
17:16
Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle! TRT dizi izle ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm!
TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 38. bölümüyle ekranlara geliyor. Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fethi, yeni bölümde çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak. Fetih sürecinde yaşanan kritik anlar ve zorlu mücadeleler izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izle detayları...