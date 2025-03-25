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Haberler Yaşam MEHMED: FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 25.03.2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:32

MEHMED: FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyicilerle buluşan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, tarihi atmosferi ve derinlemesine işlenen hikayesiyle tarihe tanıklık ediyor. Yönetmenliğini Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Fatih Güler ve Yasin Usta'nın kaleme aldığı bu yapım, 25 Mart Salı günü 40. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın yeni bölümü HD kalitesinde izleme ekranı haberin devamında...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Esila Umut'un başrollerinde yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. TRT 1'de yayınlanacak olan bu yeni bölüm, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin merakla beklediği bir yapım olmayı sürdürüyor. İşte, dizinin yeni bölümü ve izleme detayları...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

MEHMED: FETİHiLER SULTANI YENİ BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü ile 25 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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MEHMED: FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, ordusunu büyük taarruza hazırlarken saldırıyı erkene alma kararı alır. Plan doğrultusunda içeriden kapıları açma görevi Satılmış'a verilmiştir. Çandarlı, Zağanos ve Kurtçu, surları zayıflatmak için son düzenlemeleri yaparken, Osmanlı askerleri tarihe geçecek bir hamleye girişir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

Zağanos ve Bahadır'ın yönettiği operasyonla Osmanlı gemileri, büyük bir özveriyle karadan yürütülerek Haliç'e indirilir. İşte tarihin dönüm noktalarından biri gerçekleşmiş, Konstantiniyye'nin fethinin en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bu strateji, Osmanlı'nın kudretini simgelerken Bizans'ın savunmasını büyük bir açmaza sürükleyecektir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle

Osmanlı'nın toprağındaki gemileri Haliç'e indirerek Bizans'ın iç savunma hattını yaran Mehmed, büyük bir askeri deha sergilemiştir. Haliç'te Osmanlı kadırgalarını gören Konstantinos şimdi ne yapacak?