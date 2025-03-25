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MEHMED: FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle
Giriş Tarihi: 25.03.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
17:32
MEHMED: FETİHLER SULTANI 40. BÖLÜM İZLE || 25 Mart TRT1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm HD izle
TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyicilerle buluşan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, tarihi atmosferi ve derinlemesine işlenen hikayesiyle tarihe tanıklık ediyor. Yönetmenliğini Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Fatih Güler ve Yasin Usta'nın kaleme aldığı bu yapım, 25 Mart Salı günü 40. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın yeni bölümü HD kalitesinde izleme ekranı haberin devamında...