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Mehmed Fetihler Sultanı 9. bölüm fragmanı izle | TRT ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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TRT1 ekranlarında her Salı izleyici karşısına çıkan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı dizisi 8. bölümde ekranlardaydı. Dizinin yeni bölümü için "Mehmed Fetihler Sultanı fragman izle izle" araştırması yapılıyor. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban gibi isimleri buluşturan dizinin fragmanı için araştırmalar yapılıyor. Geçtiğimiz bölümde Sultan Murad'ın vefatı herkesi sarsarken devlet için yeni bir sayfa açılmıştır. Yeni bölümde olacaklar için fragman bekleniyor. Peki; TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...