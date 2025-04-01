Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, bu hafta yayınlanacak mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Dizinin takipçileri dizi saatinde hangi programın yayında olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili gözler TRT 1 ekranlarına döndü. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi: