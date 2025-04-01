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Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
19:20
Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi
41. bölüm ile beklenen Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Her salı ekranlara gelen tarihi yapımın başrolünde Serkan Çayoğlu yer alıyor. Fatih Sultan Mehmed'in dönemine odaklanan yapımda sorgulamalar başladı. Peki; Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?