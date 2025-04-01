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Haberler Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 01.04.2025 19:17 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:20

Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi

41. bölüm ile beklenen Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu sorusu dizi takipçilerinin gündeminde. Her salı ekranlara gelen tarihi yapımın başrolünde Serkan Çayoğlu yer alıyor. Fatih Sultan Mehmed'in dönemine odaklanan yapımda sorgulamalar başladı. Peki; Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, bu hafta yayınlanacak mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Dizinin takipçileri dizi saatinde hangi programın yayında olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili gözler TRT 1 ekranlarına döndü. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi:

Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

TRT 1 ekranlarında her hafta salı günü yayımlanan Mehmed: Fetihler Sultanı bugün yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak.

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Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 1 NİSAN 2025

05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.25 Hayallerinin Peşinde
06.15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
07.40 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Teşkilat
17.15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye
22.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.55 Bir Zamanlar İstanbul
03.20 Seksenler

Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yani 8 Nisan tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı bugün var mı, ne zaman? 1 Nisan TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi