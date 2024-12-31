MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Her hafta salı günleri seyirci ile buluşan Mehmed Fetihler Sultanı Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed'in maceralarını ekrana taşıyor. Ancak yapımın merkala beklenen 30. bölümü 31 Aralık 2024 TRT 1yayın akışında yer bulmadı. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi…