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MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
15:36
MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Başrolünü Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği Mehmed Fetihler Sultanı her hafta Salı günleri TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Fatih Sultan Mehmet'in fetih yolundaki maceralarının anlatıldığı yapım 31 Aralık 2024 TRT 1 yayın akışında yer almadı. Durum böyle olunca "Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, 30. bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Peki Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm detaylar...