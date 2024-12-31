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Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:36

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Başrolünü Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği Mehmed Fetihler Sultanı her hafta Salı günleri TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Fatih Sultan Mehmet'in fetih yolundaki maceralarının anlatıldığı yapım 31 Aralık 2024 TRT 1 yayın akışında yer almadı. Durum böyle olunca "Mehmed Fetihler Sultanı bugün neden yok, 30. bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Peki Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm detaylar...

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Her hafta salı günleri seyirci ile buluşan Mehmed Fetihler Sultanı Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed'in maceralarını ekrana taşıyor. Ancak yapımın merkala beklenen 30. bölümü 31 Aralık 2024 TRT 1yayın akışında yer bulmadı. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi…

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak.

Her salı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak.

31 Aralık 2024 TRT 1 yayın akışına göre bugün 20:00'da Lingo Türkiye Yılbaşı Özel bölümü ile seyirci ile buluşacak.

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MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi gibi Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin de yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Ancak Mehmed Fetihler Sultanı, önümüzdeki haftadan itibaren normal yayın akışına geri dönecek.

Sevilen dizinin 30. yeni bölümü, 7 Ocak 2025 Salı akşamı izleyicilerle buluşacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.40 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Masumlar Apartmanı
17.00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
00.15 ABU TV Şarkı Festivali
02.20 Leyla ile Mecnun
03.40 Yeşil Deniz

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI YOK MU? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Konstantiniyye'yi fethetmek için her yolu deneyen Sultan Mehmed, Papa'dan yardım alan Guistiniani'nin Konstantiniyye'ye getirdiği yardımları durdurmak üzere kaptan-ı deryası Süleyman Paşa'yı görevlendirir. Kendisi de atını deniz kıyısına sürerek bu büyük deniz savaşını bizzat takip eder. Peki, Süleyman Paşa bu kritik görevde başarılı olabilecek midir?

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