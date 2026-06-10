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Haberler Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali (83.bölüm) izle: "Vlad Dracula’nın Acınası Hali!"
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:12

Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali (83.bölüm) izle: "Vlad Dracula’nın Acınası Hali!"

Mehmed: Fetihler Sultanı 83. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor.Sevilen yapımda bu bölüm, hem stratejik hamleler hem de güç dengeleri açısından kritik gelişmelere sahne oluyor. Mehmed'in hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, devletin geleceğini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğuruyor. Sezon finali bölümünde gerilim ve tarihsel atmosfer en üst seviyeye taşınıyor.

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Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali 83.bölüm izle: Vlad Dracula’nın Acınası Hali!

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle sezon finalinde izleyiciyi büyük bir hesaplaşmaya sürüklüyor. 83. bölümde hem cephede hem de saray içinde yaşanan gelişmeler, dengeleri tamamen değiştirecek nitelikte ilerliyor. Mehmed'in kararlı duruşu ve karşısındaki güçlü rakipler arasındaki mücadele, final bölümünü daha da çarpıcı hale getiriyor. Sezon finali, yeni döneme dair güçlü ipuçlarıyla ekranlara geliyor.

Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali 83.bölüm izle: Vlad Dracula’nın Acınası Hali!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 83. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) İZLE

Tarihin akışını değiştiren büyük lider Sultan Mehmed'in mücadelesi ve yaşadığı dönemin atmosferiyle büyülenmeye hazır olun!

Dizinin sezon finali bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali 83.bölüm izle: Vlad Dracula’nın Acınası Hali!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 83. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) ÖZETİ

Fatih Sultan Mehmed, Targovişte surları önünde zaferin eşiğine gelir. Ancak Vlad'ın kurduğu şeytani tuzak ortaya çıkınca, Mehmed kendisini tarihinin en ağır imtihanlarından birinin içinde bulur. Surların ardına masum halkı yerleştiren Vlad, Osmanlı ordusunu kendi adaletinden şüphe ettirecek bir kıyıma sürüklemek ister. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan yeniçeriler hücum beklerken, Mehmed bir hükümdar olarak öfke ile adalet arasında tercih yapmak zorunda kalır.

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Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali 83.bölüm izle: Vlad Dracula’nın Acınası Hali!

Targovişte önlerinde gerilim büyürken Osmanlı ordusunda farklı cephelerde mücadele devam eder. Kaya Alp ve Taha Alp, sur kapılarını zorlamak için ön safa çıkarken, Kurtçu Doğan ve yeniçeriler intikam arzularıyla sınanır. Öte yandan Gedik Ahmed Paşa ile Bali Bey, Vlad'ın kaçış yollarını kapatmak için ormanlarda ölümcül bir takip yürütmektedir. Ancak Vlad'ın yeni planları yalnızca Eflak'ı değil, Osmanlı'nın geleceğini de tehdit edecek kadar büyüktür. Kuşatma sürerken alınacak kararlar savaşın kaderini değiştirecektir.

Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali 83.bölüm izle: Vlad Dracula’nın Acınası Hali!

Tüm bunlar yaşanırken Karaman cephesinden gelen kara haber, Şehzade Süleyman'ı zorlu bir yol ayrımına sürükler. Bir tarafta Sultan Mehmed'e duyduğu bağlılık, diğer tarafta Karaman'ın geleceği ve Uzun Hasan'ın kurmaya çalıştığı büyük ittifak vardır. Süleyman hangi yolu seçecektir? Vlad'ın kaçış planı başarıya ulaşacak mıdır? Ve Mehmed, adaletini hedef alan bu büyük oyunu bozabilecek midir?

Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali 83.bölüm izle: Vlad Dracula’nın Acınası Hali!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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