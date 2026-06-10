Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali (83.bölüm) izle: "Vlad Dracula’nın Acınası Hali!"

Targovişte önlerinde gerilim büyürken Osmanlı ordusunda farklı cephelerde mücadele devam eder. Kaya Alp ve Taha Alp, sur kapılarını zorlamak için ön safa çıkarken, Kurtçu Doğan ve yeniçeriler intikam arzularıyla sınanır. Öte yandan Gedik Ahmed Paşa ile Bali Bey, Vlad'ın kaçış yollarını kapatmak için ormanlarda ölümcül bir takip yürütmektedir. Ancak Vlad'ın yeni planları yalnızca Eflak'ı değil, Osmanlı'nın geleceğini de tehdit edecek kadar büyüktür. Kuşatma sürerken alınacak kararlar savaşın kaderini değiştirecektir.