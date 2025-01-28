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Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 33. bölüm fragman heyecanı!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
23:05
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 33. bölüm fragman heyecanı!
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 33. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor! Tarihi bir destanı ekranlara taşıyan dizi, her yeni bölümüyle izleyicilerini büyülemeye devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in fetih yolundaki mücadelesi bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?