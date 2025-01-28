Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 33. bölüm fragman heyecanı!

MEHMED: FETİHLER SULTANI 32. BÖLÜM ÖZET

Mehmed, üstün zekâsı ve keskin sezgileriyle Ferhat'ın Bizans'a çalışan bir casus olduğunu ortaya çıkarmış ve bu ihanetin bedelini Ferhat'a canıyla ödetmiştir. Ancak bu durum, Paşalar için ciddi bir sorgulamanın kapısını aralar. Mehmed, böylesine tehlikeli bir casusun burnunun dibine kadar nasıl yaklaştığını ve bu durumun nasıl fark edilmediğini sorgular. Bunun hesabını kimden veya kimlerden soracaktır?

Kuşatma hazırlıkları sürerken, Papa'nın gözbebeği Salvador'un öldürülmesi Bizans'ta büyük bir krize yol açar. Bu olay, Bizans'ın Mehmed'e karşı alacağı önlemleri nasıl şekillendirecek? Bizans cephesinde stratejiler hızla değişirken, Mehmed'in planlarına karşı nasıl bir savunma geliştirilecek?