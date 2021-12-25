Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü? Mehmet Akif Ersoy hayatı | İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi?

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz adlı dizinin 8. bölümünde, Aziz Paydar isimli karakterin İstiklal Marşı'nın 3. kıtasının ilk iki dizesini okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u hatırlatmasının ardından Mehmet Akif Ersoy hayatı ile ilgili detaylar merak edilerek Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü ve İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi? Şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yoğun şekilde sürdürülmeye devam ediliyor. Merak konusu olan Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü ve İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.