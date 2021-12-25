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Haberler Yaşam Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü? Mehmet Akif Ersoy hayatı | İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi?
Giriş Tarihi: 25.12.2021 06:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 06:59

Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü? Mehmet Akif Ersoy hayatı | İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi?

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz adlı dizinin 8. bölümünde, Aziz Paydar isimli karakterin İstiklal Marşı'nın 3. kıtasının ilk iki dizesini okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u hatırlatmasının ardından Mehmet Akif Ersoy hayatı ile ilgili detaylar merak edilerek Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü ve İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi? Şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yoğun şekilde sürdürülmeye devam ediliyor. Merak konusu olan Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü ve İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü - hayatını kaybetti? Mehmet Akif Ersoy hayatı | İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi?

Aziz adlı dizinin 8. Bölümünde baş karakterlerden olan Aziz Paydar'ın İstiklal Marşı'nı bir bölümünü okuması sonrasında Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'na ilişkin detaylar Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü ve İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MEHMET AKİF ERSOY NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÖLDÜ - VEFAT ETTİ?

Mehmet Akif Ersoy hayatı ve İstiklal Marşı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü - hayatını kaybetti? Mehmet Akif Ersoy hayatı | İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi?

Mehmed Ragîf, daha sonra Mehmet Âkif Ersoy (20 Aralık 1873 - 27 Aralık 1936), Türk şair, veteriner hekim, öğretmen ve siyasetçi.

Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "Vatan Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılır. İstiklâl Marşı'nın yanı sıra Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933 yılları arasında yayımladığı yedi şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat en önemli eserlerindendir. II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim (daha sonraki adıyla Sebilü'r-Reşad) dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır.

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Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü - hayatını kaybetti? Mehmet Akif Ersoy hayatı | İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi?

VEFATI

Mehmet Akif Ersoy siroz hastalığına tutulunca hava değişikliği iyi gelir düşüncesiyle önce Lübnan'a, sonra Antakya'ya gitti fakat Mısır'a hasta olarak döndü. 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da, Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda öldü. Edirnekapı Mezarlığı'na gömüldü. Mezarı, Süleyman Nazif ve arkadaşı Ahmet Naim Bey'in mezarları arasındadır.

Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü - hayatını kaybetti? Mehmet Akif Ersoy hayatı | İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi?

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN YAZILDI VE KABUL EDİLDİ?

Güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmış şiirdir. Şairin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir.

Şiir, 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir. Orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılmıştır.

KAYNAK: Vikipedia

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