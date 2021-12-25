Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü? Mehmet Akif Ersoy hayatı | İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi?

Aziz adlı dizinin 8. Bölümünde baş karakterlerden olan Aziz Paydar'ın İstiklal Marşı'nı bir bölümünü okuması sonrasında Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'na ilişkin detaylar Mehmet Akif Ersoy ne zaman, kaç yılında öldü ve İstiklal Marşı ne zaman yazıldı - kabul edildi? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MEHMET AKİF ERSOY NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÖLDÜ - VEFAT ETTİ?

Mehmet Akif Ersoy hayatı ve İstiklal Marşı ile ilgili tüm detaylar şöyle;