Haberler Yaşam Mehmet Altun Konya’da katliam yapmıştı: O soruyu duyunca 'Cevap vermek istemiyorum' dedi!

Giriş Tarihi: 20.09.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 13:59

Mehmet Altun Konya’da katliam yapmıştı: O soruyu duyunca 'Cevap vermek istemiyorum' dedi!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet Konya'da yaşanmıştı… Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 5'inci kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada Dedeoğulları ailesinin avukatı, Altun'a, saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ile 45 dakika boyunca yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili "5 kişiyi daha öldüreceğini söyledin mi?" sorusunu yöneltti. Altun da ''Size cevap vermek istemiyorum. Ne cevap versem de anlamayacaksınız. Ben gerekli ifadeyi mahkemeye verdim'' dedi...