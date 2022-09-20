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Haberler Yaşam Mehmet Altun Konya’da katliam yapmıştı: O soruyu duyunca 'Cevap vermek istemiyorum' dedi!
Giriş Tarihi: 20.09.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 13:59

Mehmet Altun Konya’da katliam yapmıştı: O soruyu duyunca 'Cevap vermek istemiyorum' dedi!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet Konya'da yaşanmıştı… Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 5'inci kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada Dedeoğulları ailesinin avukatı, Altun'a, saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ile 45 dakika boyunca yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili "5 kişiyi daha öldüreceğini söyledin mi?" sorusunu yöneltti. Altun da ''Size cevap vermek istemiyorum. Ne cevap versem de anlamayacaksınız. Ben gerekli ifadeyi mahkemeye verdim'' dedi...

Mehmet Altun Konya’da katliam yapmıştı: O soruyu duyunca ’Cevap vermek istemiyorum’ dedi!

Tüyler ürperten olay, geçen yıl 30 Temmuz'da, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.

Mehmet Altun Konya’da katliam yapmıştı: O soruyu duyunca ’Cevap vermek istemiyorum’ dedi!

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi.

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Mehmet Altun Konya’da katliam yapmıştı: O soruyu duyunca ’Cevap vermek istemiyorum’ dedi!

Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

Mehmet Altun Konya’da katliam yapmıştı: O soruyu duyunca ’Cevap vermek istemiyorum’ dedi!

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mehmet Altun Konya’da katliam yapmıştı: O soruyu duyunca ’Cevap vermek istemiyorum’ dedi!

Altun'un ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp, ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.

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