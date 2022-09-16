Haberler Yaşam Mehmet Dinçerler bakın Hadise’den hangi takıları istemiş! İşte Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi…

Giriş Tarihi: 16.09.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 15:50

Mehmet Dinçerler bakın Hadise’den hangi takıları istemiş! İşte Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi…

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanma haberi, gündeme bomba gibi oturdu. Boşanma davasının detayları ortaya çıkarken, Mehmet Dinçerler'in düğünde takılan takıları istemesi herkesin diline şimdiden düşmüş durumda. Çırağan Sarayı'nda yapılan Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi, bu sebeple birçok magazin sevdalısının merak konusu haline geldi. Hadise'nin parmağına taktığı yüzüğü bile isteyen Dinçerler'e bazı insanlar hak verirken, birçok insansa yaptığının kabalık olduğunu düşündü.