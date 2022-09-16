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Haberler Yaşam Mehmet Dinçerler bakın Hadise’den hangi takıları istemiş! İşte Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi…
Giriş Tarihi: 16.09.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 15:50

Mehmet Dinçerler bakın Hadise’den hangi takıları istemiş! İşte Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi…

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanma haberi, gündeme bomba gibi oturdu. Boşanma davasının detayları ortaya çıkarken, Mehmet Dinçerler'in düğünde takılan takıları istemesi herkesin diline şimdiden düşmüş durumda. Çırağan Sarayı'nda yapılan Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi, bu sebeple birçok magazin sevdalısının merak konusu haline geldi. Hadise'nin parmağına taktığı yüzüğü bile isteyen Dinçerler'e bazı insanlar hak verirken, birçok insansa yaptığının kabalık olduğunu düşündü.

Mehmet Dinçerler bakın Hadise’den hangi takıları istemiş! İşte Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi…

HADİSE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Hadise avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, ''Evlilik Birliğinin Sarsılması" nedeniyle boşanma davası açtı.

Mehmet Dinçerler bakın Hadise’den hangi takıları istemiş! İşte Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi…

Avukat Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra davranışlarında değişmeler olduğu anlattı.

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Mehmet Dinçerler bakın Hadise’den hangi takıları istemiş! İşte Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi…

MEHMET DİNÇERLER TAKILARI İSTEDİ

Hadise'nin hiçbir maddi manevi tazminat talebinde bulunmazken Mehmet Dinçerler'in düğünde takılan takı ve ziynet eşyalarının kendisine verilmesini istediği ortaya çıktı.

Mehmet Dinçerler bakın Hadise’den hangi takıları istemiş! İşte Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi…

İKİLİNİN AVUKATLARI BİR ARAYA GELDİ

TV8 2. Sayfa'nın haberine göre Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davasını konuşmak amacıyla bir araya geldi. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünde takılan takıları Dinçerler'in geri istediği tekrardan hatırlatıldı.

Mehmet Dinçerler bakın Hadise’den hangi takıları istemiş! İşte Mehmet Dinçerler Hadise düğününde takılan takıların listesi…

BİLEZİKLER KOLYELER HEPSİNİ İSTİYOR

Aile arasında gerçekleşen törende takılan takılara ulaşıldı. Bunlar arasında dünyaca ünlü bir markanın 1 milyon 371 bin TL'lik bileziğiyle bir pırlanta kolye ve toplam 250 bin TL değerinde bilezikler bulunuyor. Beşi bir yerde takıldığı da gelen bilgiler arasında.

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