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Haberler Yaşam Mehmet Fatih Baltacı düğün salonunda hayatını kaybetmişti! Doktor ve eşinden geriye mutluluk pozları kaldı
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:40

Mehmet Fatih Baltacı düğün salonunda hayatını kaybetmişti! Doktor ve eşinden geriye mutluluk pozları kaldı

İzmir'de düğün salonunda üzerine beton dekoratif kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ile ağır yaralanan eşi Güler Baltacı'dan (35) geriye mutluluk dolu pozlar kaldı. Hastanede tedavisi devam eden Güler Baltacı'nın 'gülümsememin tek sebebi' dediği 7 yıllık eşini kaybetmesi yürekleri burktu. Güler Baltacı'nın 'Gölgem, ruhum, arkamdaki dağ' diyerek eşi Mehmet Fatih Baltacı'nın doğum gününü kutladığı paylaşım okuyanları ağlattı.

Ceyhan TORLAK
Mehmet Fatih Baltacı düğün salonunda hayatını kaybetmişti! Doktor ve eşinden geriye mutluluk pozları kaldı

İzmir'in 25 Mayıs Pazar sabah saatlerinde Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir anaokulunun düğün salonunda düzenlediği kahvaltı organizasyonu sırasında, Menemen Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenilen Doktor Mehmet Fatih ile eşi Güler Baltacı'nın üzerine dekoratif beton kemer yıkıldı.

Mehmet Fatih Baltacı düğün salonunda hayatını kaybetmişti! Doktor ve eşinden geriye mutluluk pozları kaldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri yaralıları enkazdan çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Baltacı çifti, ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Mehmet Fatih Baltacı düğün salonunda hayatını kaybetmişti! Doktor ve eşinden geriye mutluluk pozları kaldı

Buradaki müdahalelerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çitten Mehmet Fatih Baltacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler Baltacı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Fatih Baltacı düğün salonunda hayatını kaybetmişti! Doktor ve eşinden geriye mutluluk pozları kaldı

GERİYE BU FOTOĞRAFLAR KALDI

Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ile ağır yaralanan eşi Güler Baltacı'den (35) geriye mutluluk dolu pozlar kaldı.

Mehmet Fatih Baltacı düğün salonunda hayatını kaybetmişti! Doktor ve eşinden geriye mutluluk pozları kaldı

Mehmet Fatih-Güler Baltacı çiftinin Ege Üniversitesi'nde okurken 2009'da tanıştıkları, 16 yıldır birbirlerini tanıdıkları, 24 Nisan 2018'de evlendikleri, 2020'de ise kızlarının dünyaya geldiği öğrenildi.