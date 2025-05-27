Haberler
Yaşam
Mehmet Fatih Baltacı düğün salonunda hayatını kaybetmişti! Doktor ve eşinden geriye mutluluk pozları kaldı
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:40
Mehmet Fatih Baltacı düğün salonunda hayatını kaybetmişti! Doktor ve eşinden geriye mutluluk pozları kaldı
İzmir'de düğün salonunda üzerine beton dekoratif kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ile ağır yaralanan eşi Güler Baltacı'dan (35) geriye mutluluk dolu pozlar kaldı. Hastanede tedavisi devam eden Güler Baltacı'nın 'gülümsememin tek sebebi' dediği 7 yıllık eşini kaybetmesi yürekleri burktu. Güler Baltacı'nın 'Gölgem, ruhum, arkamdaki dağ' diyerek eşi Mehmet Fatih Baltacı'nın doğum gününü kutladığı paylaşım okuyanları ağlattı.