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Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor: Bizi ne kar, ne yağmur, ne de fırtına durdurabilir!
Giriş Tarihi: 27.11.2022 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
12:18
Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor: Bizi ne kar, ne yağmur, ne de fırtına durdurabilir!
TSK, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarını aralıksız sürdürüyor... Milli Savunma Bakanlığı, "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir" sözleriyle Mehmetçiğin zorlu şartlardaki operasyon görüntülerini paylaştı…