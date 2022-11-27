Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor: Bizi ne kar, ne yağmur, ne de fırtına durdurabilir!
Giriş Tarihi: 27.11.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 12:18

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor: Bizi ne kar, ne yağmur, ne de fırtına durdurabilir!

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarını aralıksız sürdürüyor... Milli Savunma Bakanlığı, "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir" sözleriyle Mehmetçiğin zorlu şartlardaki operasyon görüntülerini paylaştı…

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor: Bizi ne kar, ne yağmur, ne de fırtına durdurabilir!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ettiğini bildirdi.

MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı! "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir" | Video

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor: Bizi ne kar, ne yağmur, ne de fırtına durdurabilir!

17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesindeki teröristlerin temizlenerek hudutların güvenliği için bölgenin teröre karşı kilitlenmesi amaçlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor: Bizi ne kar, ne yağmur, ne de fırtına durdurabilir!

Aradan geçen 7 aylık süreçte Mehmetçikler zorlu bir arazide ve zorlu hava şartlarında teröristlerin inlerine giriyor, bölgeyi terörden temizliyor.

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor: Bizi ne kar, ne yağmur, ne de fırtına durdurabilir!

Kış aylarına girilmesiyle bölgedeki hava şartları da çetin hale geldi.

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor: Bizi ne kar, ne yağmur, ne de fırtına durdurabilir!

Binlerce metrelik rakımda vatan ve millet aşkıyla görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide operasyonlarını icra ediyor.

SON DAKİKA