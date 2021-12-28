MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam tarihi için son derece mühim olan bu olay; Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri ile önem kazanıyor. İşte, kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile Mekke'nin Fethi kutlama mesajları ve sözleri!

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.