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Haberler Yaşam Mekke’nin fethi mesajları ve kutlama sözleri: Kutlu fethin yıldönümüne özel en güzel, kısa ve uzun, hadisli, dualı Mekke’nin fethi mesajları!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 14:51

Mekke’nin fethi mesajları ve kutlama sözleri: Kutlu fethin yıldönümüne özel en güzel, kısa ve uzun, hadisli, dualı Mekke’nin fethi mesajları!

Mekke'nin fethi mesajları ve sözleri; bu kıymetli toprakların fethedilişinin yıl dönümü şerefine milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Ümmül Kura" yani "şehirlerin anası" olarak adlandırılan Mekke-i Mükerreme; 11 Ocak 630 tarihinde Müslüman ordusu tarafından fethedildi. Şehre hoşgörüyü, adaleti, huzuru ve barışı getiren, cahiliye devrini sona erdiren bu önemli olay, 1392'nci yıldönümünde anılıyor. Müslümanlar, Mekke'nin fethi mesajları ile birbirine bu kutlu günü hatırlatıyor. İşte en güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke'nin fethi sözleri, mesajları ve fetihle ilgili ayetler.

Mekke’nin fethi mesajları ve sözleri: En güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke’nin fethi mesajları

Mekke'nin fethinin 1392'nci yıl dönümü tüm Müslüman aleminde coşkuyla kutlanıyor. İslamiyet'in yayılışını hızlandıran, şehirlerin anası olarak adlandırılan bu toprakların Müslüman olmasını sağlayan bu kutlu olayın yıl dönümünde Mekke'nin fethi mesajları ve sözleri araştırılıyor. İşte en güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke'nin fethi mesajları…

Mekke’nin fethi mesajları ve sözleri: En güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke’nin fethi mesajları

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam tarihi için son derece mühim olan bu olay; Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri ile önem kazanıyor. İşte, kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile Mekke'nin Fethi kutlama mesajları ve sözleri!

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

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Mekke’nin fethi mesajları ve sözleri: En güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke’nin fethi mesajları

MEKKE'NİN FETHİ SÖZLERİ

Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..

31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

Mekke’nin fethi mesajları ve sözleri: En güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke’nin fethi mesajları

MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI

Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de, Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.

Mekke'nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.

Mekke'nin Fethi: İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen mücadelenin adıdır.

Mekke’nin fethi mesajları ve sözleri: En güzel dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke’nin fethi mesajları

Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!

Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

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