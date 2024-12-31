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Resimli Mekke'nin Fethi Mesajları ve Sözleri 2025: Dualı, anlam yüklü, farklı Mekke'nin Fethi ile ilgili mesajlar
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
16:07
Mekke'nin Fethi mesajları 2025 yılına özel derlendi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in komutasında ilerleyen Müslüman ordunun bu fethi İslam tarihinin en önemli olayları arasında gösteriliyor. Kutsal topraklardan yükselen zaferle birlikte İslam'ın yayılışı da hız kazanmaya başlamıştı. Fetih ile ilgili sözler bu anlamlı günü anmak isteyenlerin gündeminde. İşte; anlamlı, duygu yüklü, hadisli, ayetli, dualı ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri...