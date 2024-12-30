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Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:26

MEKKE’NİN FETHİ NE ZAMAN? Mekke’nin fethi 1 Ocak 2025 tarihinde mi, bu sene kaçıncı yılı kutlanacak?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olana Mekke'nin Fethi 2025 yılı yaklaşırken araştırılamaya başladı. Genellikle 31 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında kutlanan bu önemli günün tarihi merak ediliyor. İslam dini için en önemli olaylardan biri olarak görülen bu fetih Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasındaki yaklaşık sekiz yıl boyunca süren savaşı sonlandırmış ve İslam'ın yayılışını hızlandırmıştır. Peki, Mekke'nin fethi ne zaman, hangi tarihte, bu yıl kaçıncı yılı?

MEKKE’NİN FETHİ NE ZAMAN? Mekke’nin fethi 1 Ocak 2025 tarihinde mi, bu sene kaçıncı yılı kutlanacak?

Mekke'nin Fethi 31 Aralık – 1 Ocak tarihlerinde kutlanıyor. İslam dini için büyük bir öneme sahip olan olay, İslam peygamberi Hz. Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşlilerin elindeki Mekke'yi fethetmesi olayıdır. Bu yüzden Müslüman aleminde çoşkuyla karşılanır. Peki, Mekke'nin fethi ne zaman?

MEKKE’NİN FETHİ NE ZAMAN? Mekke’nin fethi 1 Ocak 2025 tarihinde mi, bu sene kaçıncı yılı kutlanacak?

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, 31 ARALIK MI?
Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) 20 Ramazan'da (11. Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi: "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.

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MEKKE’NİN FETHİ NE ZAMAN? Mekke’nin fethi 1 Ocak 2025 tarihinde mi, bu sene kaçıncı yılı kutlanacak?

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN OLDU?

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Peygamber Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesidir. Bu fetih, İslam tarihindeki önemli olaylardan biridir. Fetih, Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılışını da hızlandırmıştır.

MEKKE’NİN FETHİ NE ZAMAN? Mekke’nin fethi 1 Ocak 2025 tarihinde mi, bu sene kaçıncı yılı kutlanacak?

2025 BU YIL MEKKE'NİN FETHİ'NİN KAÇINCI YILI?
Mekke'nin fethi her yıl 31 Aralık-1 Ocak tarihleri ile beraber yoğun ilgi görüyor. 2025 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1395 yıl geçmiş olacak. Mekke'nin fethi 11 Ocak 630 tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesi ile oldu. Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.

MEKKE’NİN FETHİ NE ZAMAN? Mekke’nin fethi 1 Ocak 2025 tarihinde mi, bu sene kaçıncı yılı kutlanacak?

MEKKE'NİN FETHİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. Muhammed'in ordusunun 3 tane kolu herhangi bir direnişle karşılaşmazken; Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar ile birlikte Kâbe'yi tavaf etti.

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