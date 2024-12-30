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MEKKE’NİN FETHİ NE ZAMAN? Mekke’nin fethi 1 Ocak 2025 tarihinde mi, bu sene kaçıncı yılı kutlanacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
08:26
MEKKE’NİN FETHİ NE ZAMAN? Mekke’nin fethi 1 Ocak 2025 tarihinde mi, bu sene kaçıncı yılı kutlanacak?
Müslümanlar için büyük öneme sahip olana Mekke'nin Fethi 2025 yılı yaklaşırken araştırılamaya başladı. Genellikle 31 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında kutlanan bu önemli günün tarihi merak ediliyor. İslam dini için en önemli olaylardan biri olarak görülen bu fetih Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasındaki yaklaşık sekiz yıl boyunca süren savaşı sonlandırmış ve İslam'ın yayılışını hızlandırmıştır. Peki, Mekke'nin fethi ne zaman, hangi tarihte, bu yıl kaçıncı yılı?