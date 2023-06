Melek Mosso’ya halktan cevap! Belediyelere iptal edin çağrısı!

Şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde skandal sözler sarf etti. Sahnede ödül alırken siyasete soyunan Mosso, 'Yüzyıllardır bu toplumda, bu dünyada ötekileştirilen, kıyafetleriyle, kahkahasıyla, kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Ve şunu belirtmek isterim ki size, sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Ben kadın şarkıcıların, kadın sanatçıların bu toplumda kadınlığıyla her zaman gurur duyan bir kadınım. Ve her zaman onların arkasında olacağım. Kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam!' dedi. Mosso'nun, sosyal medyadaki paylaşımları ise sözleriyle çelişti.