Melek Mosso’ya halktan cevap! Belediyelere iptal edin çağrısı!

Şarkıcı Melek Mossa, kadınlar üzerinden prim yapmaya yeltendi. Ancak sosyal medyadaki paylaşımları kendi ağzından dökülen sözleriyle çelişti. Mosso, AK Partili kadınlara küfür eden kadını paylaşıp; onun gibi giyinerek oy kullanmaya gitmişti. Tekirdağ'ın AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan Melek Mosso konseri gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Vatandaşlar ise "Önce böyle saçmalıyorlar, sonra da gündem olup konserler vererek para kazanıyorlar… Yine aynı senaryo!", "Millete hakaret edenlerin sahnelerde yeri yok" sözleriyle bu kararı alanları destekleyip, Mosso'ya cevap gönderdi. İşte halkın haklı eleştirileri…