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Haberler Yaşam Melek Mosso’ya tepki yağıyor: Belediyelere iptal edin çağrısı!
Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:01

Melek Mosso’ya tepki yağıyor: Belediyelere iptal edin çağrısı!

Şarkıcı Melek Mossa, kadınlar üzerinden prim yapmaya yeltendi. Ancak sosyal medyadaki paylaşımları kendi ağzından dökülen sözleriyle çelişti. Mosso, AK Partili kadınlara küfür eden kadını paylaşıp; onun gibi giyinerek oy kullanmaya gitmişti. Tekirdağ'ın AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan Melek Mosso konseri gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Vatandaşlar ise "Önce böyle saçmalıyorlar, sonra da gündem olup konserler vererek para kazanıyorlar… Yine aynı senaryo!", "Millete hakaret edenlerin sahnelerde yeri yok" sözleriyle bu kararı alanları destekleyip, Mosso'ya cevap gönderdi. İşte halkın haklı eleştirileri…

SABAH İNTERNET
Melek Mosso’ya tepki yağıyor: Belediyelere iptal edin çağrısı!

Şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde skandal sözler sarf etti. Sahnede ödül alırken siyasete soyunan Mosso, 'Yüzyıllardır bu toplumda, bu dünyada ötekileştirilen, kıyafetleriyle, kahkahasıyla, kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Ve şunu belirtmek isterim ki size, sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Ben kadın şarkıcıların, kadın sanatçıların bu toplumda kadınlığıyla her zaman gurur duyan bir kadınım. Ve her zaman onların arkasında olacağım. Kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam!' dedi. Mosso'nun, sosyal medyadaki paylaşımları ise sözleriyle çelişti.

Melek Mosso’ya tepki yağıyor: Belediyelere iptal edin çağrısı!

AK PARTİLİ KADINA KÜFÜR EDEN KADINI PAYLAŞMIŞTI
Seçim hazımsızlığından dolayı kadınlar üzerinden prim yapmaya yeltenen Mosso'nun, AK Partili bir kadına sinkaflı küfürler eden kadının fotoğrafını paylaşması büyük tepki çekti.

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Melek Mosso’ya tepki yağıyor: Belediyelere iptal edin çağrısı!

'SEÇİM KOMBİNİM HAZIR' DEMİŞTİ
Mosso, oy kullanmaya giderken de AK Partili kadınlara küfür eden kadının kıyafetleriyle birebir giyinmişti. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta ise "Seçim kombinim hazır" ifadelerine yer vermişti.

Melek Mosso’ya tepki yağıyor: Belediyelere iptal edin çağrısı!

TEPKİLER ÜZERİNE KONSER İPTAL EDİLDİ
Tekirdağ'ın AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan Melek Mosso konseri gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Melek Mosso’ya tepki yağıyor: Belediyelere iptal edin çağrısı!

Sosyal medya kullanıcıları da Türk halkı sayesinde para kazanıp, kendi insanını hedef alan Mosso'ya şu sözlerle cevap verdi:

"BU KARARI ALANLARI KUTLUYORUM!"
"AK Partili belediye çok iyi yapmış, insanımızı hedef alan bu kadının diğer belediye konserleri de iptal edilmeli!"

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