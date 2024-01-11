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Meleknur Özgener’i öldürmüştü! Cani Ercan Ş yakalandı: 48 suçtan kaydı çıktı!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
13:20
Meleknur Özgener’i öldürmüştü! Cani Ercan Ş yakalandı: 48 suçtan kaydı çıktı!
İstanbul'da cezaevinden kısa süre önce Ercan Ş., yılbaşı akşamı dehşet saçtı! Sevgilisi Nisa A'nın yanındaki arkadaşı Meleknur Özgener'e kurşun yağdırdı. Günlerce hastanede yaşam savaşı veren Meleknur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri se olayın ardından kaçan Ercan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Meleknur'u hayattan koparan cani o adreste kıskıvrak yakalandı! Üzerinden cinayet silahı çıkan Ercan Ş.'nin tam 48 suçtan kaydı vardı...