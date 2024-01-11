Meleknur Özgener’i öldürmüştü! Cani Ercan Ş yakalandı: 48 suçtan kaydı çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet, yılbaşı akşamı İstanbul Fatih'te yaşandı. Beş yıl önce adı bir cinayete karışan Ercan Ş., bir süre önce tahliye olup cezaevinden çıktı. Yılbaşı akşamı Yedikule'de 17 yaşındaki kız arkadaşı Nisa A.'yı buluşmaya çağırdı. Bunun üzerine Nisa A. "Hadi biraz gezelim" diyerek yakın arkadaşı Meleknur Özgener'i de yanına aldı.