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Giriş Tarihi: 28.11.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:07

Melike’nin cinayeti 6 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Babadan kan donduran sözler: Bez ve poşete sarıp baraja attık

İstanbul Arnavutköy'de Sazlıbosna Barajında bundan 6 yıl önce cesedi bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun Melike Eşiyok olduğu ortaya çıkmıştı. Küçük kızın babası Cahit Eşiyok annesi Meryem Ataman ve ile üvey annesi Zehra Öztürker tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Cahit Eşiyok ifadesinde, Meryem Ataman ile 2008 yılında evlendiklerini, bu evlilikten melike ile birlikte 3 çocuklarının olduğunu 2018 yılında boşandıklarını belirtti. Zehra ile gönül ilişkisi yaşadığı ve birlikte yaşarken çocuklarına da onun baktığını beyan etti. İfadesinin devamında 2018 yılı Nisan ayının ilk haftasında Zehra'nın kendisini arayarak kızı Melike'nin fenalaştığını söylediğini, eve gittiğinde kızının nefes almadığını, kızının öldüğünü anlaması üzerine cesedini bez ve poşete sardıktan sonra birlikte giderek Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna barajına attıklarını beyan ettiği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Melike’nin cinayeti 6 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Babadan kan donduran sözler: Bez ve poşete sarıp baraja attık

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 18 Nisan 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı.

Melike’nin cinayeti 6 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Babadan kan donduran sözler: Bez ve poşete sarıp baraja attık

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde çocuğun nasıl öldüğü tespit edilememişti.

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Melike’nin cinayeti 6 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Babadan kan donduran sözler: Bez ve poşete sarıp baraja attık

O dönem kimliği de belirlenememişti. Polis bulunan cesetle ilgili adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Ancak cesedin o dönem kimliği tespit edilemedi ölüm şekli de belirlenemedi.

Melike’nin cinayeti 6 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Babadan kan donduran sözler: Bez ve poşete sarıp baraja attık

5 GÜN ÖNCE KORKUNÇ GERÇEĞİ ÖĞRETMENİNE ANLATTI

Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun ablası 12 yaşındaki Ecrin Eşiyok Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine 22 Kasım 2024 giderek "Babam kardeşimi öldürüp poşete koydu onu da götürüp göle attı" dedi.

Melike’nin cinayeti 6 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Babadan kan donduran sözler: Bez ve poşete sarıp baraja attık

Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı.

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