Giriş Tarihi: 28.11.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
15:07
Melike’nin cinayeti 6 yıl sonra ortaya çıkmıştı! Babadan kan donduran sözler: Bez ve poşete sarıp baraja attık
İstanbul Arnavutköy'de Sazlıbosna Barajında bundan 6 yıl önce cesedi bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun Melike Eşiyok olduğu ortaya çıkmıştı. Küçük kızın babası Cahit Eşiyok annesi Meryem Ataman ve ile üvey annesi Zehra Öztürker tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Cahit Eşiyok ifadesinde, Meryem Ataman ile 2008 yılında evlendiklerini, bu evlilikten melike ile birlikte 3 çocuklarının olduğunu 2018 yılında boşandıklarını belirtti. Zehra ile gönül ilişkisi yaşadığı ve birlikte yaşarken çocuklarına da onun baktığını beyan etti. İfadesinin devamında 2018 yılı Nisan ayının ilk haftasında Zehra'nın kendisini arayarak kızı Melike'nin fenalaştığını söylediğini, eve gittiğinde kızının nefes almadığını, kızının öldüğünü anlaması üzerine cesedini bez ve poşete sardıktan sonra birlikte giderek Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna barajına attıklarını beyan ettiği öğrenildi.