Melinda Gates kimdir? Bill Gates’in eşi Melinda Gates kaç yaşında? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?

Melinda Gates, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile 1994 yılından beri devam eden evliliğini bitiriyor. Bill Gates, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bunun üzerine Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor? Bill Gates'in eşi Melinda Gates kimdir, kaç yaşında, çocukları var mı gibi sorular internette aratılmaya başladı. Bill Gates'in kurduğu Microsoft sayesinde tanışan ve 27 yıldır evli olan çift ilişkilerini noktaladı. İşte, Asıl adı Melinda Ann French olan Melinda Gates hakkında merak edilenler.