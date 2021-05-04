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Haberler Yaşam Melinda Gates kimdir? Bill Gates’in eşi Melinda Gates kim ve kaç yaşında? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 07:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 15:28

kimdir? ’in eşi Melinda Gates kim ve kaç yaşında? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?

, Microsoft'un kurucusu ile 1994 yılından beri devam eden evliliğini bitiriyor. Bill Gates, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bunun üzerine Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor? Bill Gates'in eşi , kaç yaşında, çocukları var mı gibi sorular internette aratılmaya başladı. Bill Gates'in kurduğu Microsoft sayesinde tanışan ve 27 yıldır evli olan çift ilişkilerini noktaladı. İşte, Asıl adı olan Melinda Gates hakkında merak edilenler.

Melinda Gates kimdir? Bill Gates’in eşi Melinda Gates kim ve kaç yaşında? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?

ve çiftinin ayrılık kararı gündemi derinden sarstı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık evliliğin bitişini sosyal medyadan duyurdu. Bu haberin ardından Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor, Bill Gates'in eşi , kaç yaşında gibi sorular internetin en çok aratılanları arasına girdi. İşte Gates ailesi ile ilgili merak edilenler.

Melinda Gates kimdir? Bill Gates’in eşi Melinda Gates kim ve kaç yaşında? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?

MELINDA GATES KİMDİR?

'le 1994 yılında evlenen 'in asıl adı 'tir. 15 Ağustos 1964 tarihinde Dallas'ta dünyaya gelmiştir. Hayırseverliğiyle tanınır. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısıdır. Ayrıca eşi tarafından kurulan Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisidir.

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Melinda Gates kimdir? Bill Gates’in eşi Melinda Gates kim ve kaç yaşında? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?

MELINDA GATES KAÇ YAŞINDA?

Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almış olan Melinda French, şuan 56 yaşında. 1994 yılında Gates'le evlendi. Çiftin Jennifer Katharine Gates (26 Nisan 1996), Rory John Gates (23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (14 Ekim 2002) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

Melinda Gates kimdir? Bill Gates’in eşi Melinda Gates kim ve kaç yaşında? Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor?

BILL GATES VE MELINDA GATES NEDEN BOŞANIYOR?

Çiftin neden ayrılık yoluna gittikleri bilinmiyor. Gates ailesi, kurdukları pek çok vakıf sayesinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaktadır. Yatırımcı ve milyarderleri, servetlerinin çoğunu bağışlama konusunda cesaretlendiren kampanyalar yürüttükleri biliniyor. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda birlikte yürüttükleri vakfın misyonuna inanmaya devam ettiklerini ve faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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