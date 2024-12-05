Melis Buse Betkayan ve annesi için istenen ceza belli oldu: Eski sevgiliye küfürler ve tehditler…

ANNE KIZIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede sanık anne-kızın ve Reşit Bozdağ ile arasında husumetin bulunduğu eklendi. Savcı, Melis Buse Betkayan'ın "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 9 aydan 4 yıla kadar cezalandırılmasını, anne Sevda Turan'ın ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla cezalandırılmasını talep etti.