Melis İşiten sağlık durumu geçirdikleri trafik kazası ardından araştırılmaya başladı. Oyuncuları taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu oyuncu kadrosunda yer alan üç isim hayatını kaybetti. Oynadıkları tiyatro oyununu Çorum'da sergilemeye giden oyuncular arasında bulunan Melis İşiten sağlık durumu ile hayranları tarafından sorgulanıyır. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi olan İşiten kızı Ada ile yaşıyor. Peki, Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler? İşte, sağlık durumu ve hayatı hakkında merak edilenler…