MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Oyuncu Melis İşiten hayatı ve kariyerini kendi ifadeleri ile şöyle anlatmaktadır:

"Okan ile Yasemin'in kızı olarak 1989 yılının Haziran ayında dünyaya geldi bu kız çocuğu. İstanbul'da geçen ömrünün en sevdiği kısımları hep Kaş'ta geçti. O yüzdendir bu kız çocuğunun "Kaş benim 2.evim" demesi. Kendini bildi bileli sahneye olan merakından Üniversitede Tiyatro Bölümünü seçeceği zaten önüne geçilemez bir gerçekti.