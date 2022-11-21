Melis İşiten kimdir, sağlık durumu nasıl? Trafik kazası geçiren Melis İşiten sağlık durumu son dakika eski eşi Uraz Kaygılaroğlu tarafından açıklandı!

Melis İşiten sağlık durumu geçirdikleri trafik kazası ardından araştırılmaya başladı. "Baş Belası" isimli oyunun oyuncuları taşıyan minibüsün Amasya'da tıra çarpması sonucu araçta yer alan üç isim hayatını kaybetti. Tiyatro oyununu sergilemeye giden oyuncular arasında bulunan Melis İşiten sağlık durumu ile hayranları tarafından sorgulanıyor. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi olan İşiten'in bir de kızı var. Peki, Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Melis İşiten dizileri, filmleri ve hayatı hakkında merak edilenler...