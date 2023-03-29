MEMUR EK ZAM OLACAK MI SON DAKİKA || Emekli zammı sonrası 2023 memura zam yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak?

Son dakika memura ek zam var mı, olacak mı sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı programda en düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Öte yandan bayram ikramiyesine da zam gelmişti. Bu noktada memura zam yapılacak mı, memur zammı ne zaman yapılacak gibi sorular yanıt arıyor. Bilindiği üzere memurlar normal şartlarda Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Peki, memura ek zam olacak mı 2023? İşte konu hakkında detaylar