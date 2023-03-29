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Haberler Yaşam MEMUR EK ZAM OLACAK MI SON DAKİKA || Emekli zammı sonrası 2023 memura zam yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 20:41

MEMUR EK ZAM OLACAK MI SON DAKİKA || Emekli zammı sonrası 2023 memura zam yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak?

Son dakika memura ek zam var mı, olacak mı sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı programda en düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Öte yandan bayram ikramiyesine da zam gelmişti. Bu noktada memura zam yapılacak mı, memur zammı ne zaman yapılacak gibi sorular yanıt arıyor. Bilindiği üzere memurlar normal şartlarda Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Peki, memura ek zam olacak mı 2023? İşte konu hakkında detaylar

MEMUR EK ZAM OLACAK MI SON DAKİKA || Emekli zammı sonrası 2023 memura zam yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak?

Memur zammı ne zaman yapılacak, ek zam yapılacak mı gibi sorular vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini katıldığı bir programda belirtmişti. Bu noktada memura zam var mı, memura ek zam yapılacak mı soruları yanıt aramaya başladı. İşte memur zammı 2023 hakkında detaylar

MEMUR EK ZAM OLACAK MI SON DAKİKA || Emekli zammı sonrası 2023 memura zam yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARINDA DA YÜKSELME OLACAK MI?

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada; yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı kaydedildi. Memur maaşlarında ise bir değişiklik söz konusu değil. Memur zammının her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

İşte gelen açıklamanın detayları...

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MEMUR EK ZAM OLACAK MI SON DAKİKA || Emekli zammı sonrası 2023 memura zam yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak?

SON DAKİKA | EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

MEMUR EK ZAM OLACAK MI SON DAKİKA || Emekli zammı sonrası 2023 memura zam yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." Dedi

MEMUR EK ZAM OLACAK MI SON DAKİKA || Emekli zammı sonrası 2023 memura zam yapılacak mı, maaşlar ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık.

Açıklamak yine bana kaldı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz." diye konuştu.

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