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Haberler Yaşam MEMUR- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ | Bu ay maaşlar erken yatacak mı, haziran memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 22:41

MEMUR- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ | Bu ay maaşlar erken yatacak mı, haziran memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Haziran ayı memur maaşı ödeme tarihleri son dakika haberleriyle araştırılıyor. Memur maaşı bu ay erken yatacak mı sorusu gündemde. Haziran ayı memur maaş ödemeleri takip ediliyor. Memur maaşları her ay ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Kurban Bayramı arifesi 15 Haziran cumartesi günü, bayramın ilk günü ise 16 Haziran'da idrak edilecek. Bu sene kurban bayramı ise 19 Haziran'da son bulacak. By tarihler gözönünde bulundurulduğunda memur maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki haziran ayı memur maaşları ne zaman yatacak, bu ay maaşlar erken yatacak mı? İşte memur maaşı ödeme günleri

MEMUR- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ | Bu ay maaşlar erken yatacak mı, haziran memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte memur maaşı ödeme günleri sorgulanıyor. Her ayın 15'inde hesaplara yatırılan memur maaşının bu ay kurban bayramı nedeniyle ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Bayramlarda ve özel günlerde maaşlar herzamankinden daha önce ödeniyor. Peki haziran ayı memur maaşları ne zaman yatacak?

MEMUR- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ | Bu ay maaşlar erken yatacak mı, haziran memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

MEMUR AYLIKLARI KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE YATAR MI?

Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı arefesi ayın 15'ine denk geldiği için memur maaşı ödeme günleri merak ediliyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda memur maaşları bayramdan önce yatırılmamış, her zaman yatırıldığı tarihte, ayın 15'inde hesaplara aktarılmıştı.

Bu sene arefe gününün 15 Haziran'a ve Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'a denk gelmesi sebebiyle memur memur maaşlarının da önceki hafta yatırılması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında yer vereceğiz.

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MEMUR- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ | Bu ay maaşlar erken yatacak mı, haziran memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

EMEKLİ MAAŞI (SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI) BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşların da erken yatıp yatmayacağı da araştırılıyor. Emekli maaşları her ay SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.

Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. 2023 Kurban Bayramı'nda emekli aylığı ödemeleri bayramdan önce hesaplara geçmişti. 2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Bu sene emekli maaşlarının bayram önce yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.

MEMUR- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ | Bu ay maaşlar erken yatacak mı, haziran memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

GEÇEN YIL BAYRAMDAN ERKENDEN HESAPLARA AKTARILMIŞTI

Geçen yıl Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilmişti. Geçtiğimiz sene SSK emeklilerine ödemeler bayram sebebiyle 17-21 Haziran'da, Bağ-Kur emeklilerine 22 Haziran'da ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylıkları ödenmişti.

MEMUR- EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ | Bu ay maaşlar erken yatacak mı, haziran memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

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