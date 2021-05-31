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Haberler Yaşam Memur - Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak? Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam açıklaması!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 16:11

Memur - Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak? Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam açıklaması!

ve BAĞKUR emekli memur Temmuz maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Her sene Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kez zamlanan maaşlar için gelişmeler yakından takip ediliyor. Şimdiye kadar açıklanan 4 aylık enflasyon rakamlarına göre; zam tahminleri yüzde 7.66'yı gösterirken "Memur ve Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?" soruları gündeme taşındı. İşte memur ve emekliye yapılacak temmuz maaş zammı hakkında tüm ayrıntılar…

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam açıklaması! Memur - Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak?

Ülkemizde her sene memur ve emeklilere uygulanan maaş zammı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada "Memur ve Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?" soruları binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken bu doğrultuda tahminlere göre; maaşlara 7.66 oranında zam yapılacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor.

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam açıklaması! Memur - Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak?

Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan , Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.

Temmuz'da, ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

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Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam açıklaması! Memur - Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak?

Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam açıklaması! Memur - Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak?

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam açıklaması! Memur - Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı.

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.

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