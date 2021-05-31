Memur - Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak? Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam açıklaması!

SSK ve BAĞKUR emekli memur Temmuz maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Her sene Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kez zamlanan maaşlar için gelişmeler yakından takip ediliyor. Şimdiye kadar açıklanan 4 aylık enflasyon rakamlarına göre; zam tahminleri yüzde 7.66'yı gösterirken "Memur ve Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?" soruları gündeme taşındı. İşte memur ve emekliye yapılacak temmuz maaş zammı hakkında tüm ayrıntılar…