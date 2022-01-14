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Haberler Yaşam 1999 öncesi ve 2000 sonrası 4A, 4B, 4C emekli memur zammı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaş zammı hesaplama rehberi ile 2022'de kim ne kadar maaş zammı alacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 11:02

1999 öncesi ve 2000 sonrası 4A, 4B, 4C emekli memur zammı ne kadar, kaç TL oldu? Memur emekli maaş zammı hesaplama rehberi ile 2022'de kim ne kadar maaş zammı alacak?

Emekli memur zammı sonrası milyonların aklında çeşitli soru işaretleri oluşmuştu. Bu noktada "Kim ne kadar maaş alacak?" sorusu yanıt ararken sizler için zam rehberi başlığı altında tüm detayları bir araya derledik. Bilindiği üzere memurların maaşlarında 30.5 oranında emeklilerin maaşlarında ise 25.5 oranında bir artış kararı alınmıştı. Peki bu zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? İşte 2022 en düşük ve en yüksek emekli memur maaş zammı hesaplama ekranı ve tüm detaylar...

Emekli memur zam rehberi 2022: Kim ne kadar maaş alacak? 1999 öncesi ve 2000 sonrası 4A, 4B, 4C emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli memur maaş zammı geçtiğimiz hafta başında belli olmuş ve milyonlar yeni yılda alacakları maaşların detaylarını öğrenmişti. Şimdilerde ise maaşların ödeneceği o tarihe kısa süre kala 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emeklilerle beraber memurların alacakları maaşlar ilave artışlarla beraber hesaplanmaya başladı. Peki, 2022'de kim ne kadar maaş alacak? İşte emekli memur maaş zammı hesaplama ekranı ve uygulanacak zam oranının ayrıntıları....

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı ise yüzde 28'den yüzde 30,5'e çıkarıldı. Erdoğan emekli maaşlarına yapılan zam ile ilgili olarak "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.' ifadelerini kullandı.

Emekli memur zam rehberi 2022: Kim ne kadar maaş alacak? 1999 öncesi ve 2000 sonrası 4A, 4B, 4C emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emekli memur zam rehberi 2022: Kim ne kadar maaş alacak? 1999 öncesi ve 2000 sonrası 4A, 4B, 4C emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli memur zam rehberi 2022: Kim ne kadar maaş alacak? 1999 öncesi ve 2000 sonrası 4A, 4B, 4C emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli memur zam rehberi 2022: Kim ne kadar maaş alacak? 1999 öncesi ve 2000 sonrası 4A, 4B, 4C emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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