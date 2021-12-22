Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Memur maaş 2022 Ocak ayı zammında son durum! Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 11:26

Memur maaş 2022 Ocak ayı zammında son durum! Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

Son dönemde gelen peş peşe açıklamalarla gündeme gelen memur maaş zammı ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında düzenlenen 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kararlaştırılan zam oranının ardından şimdi ek zam konusu milyonların gündeminde yer alıyor. Bu noktada ise "2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplu Sözleşme görüşmelerinde çıkan kararda memurların maaşları 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacağı kaydedilmişti. Peki, 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Memur maaşlarına ek zam gündemde! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusuna memurların da dahil edildiğini duyurmuştu. Öte yandan 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı Aralık ayının son günleriyle beraber gündemde yer almaya devam ediyor. "2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Konuyla ilgili kararın Aralık enflasyonu ile netleşmesi bekleniyor. İşte 2022 memur zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Memur maaşlarına ek zam gündemde! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusunu memurlarımızı da bu kapsama dahil ediyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur maaşlarına ek zam gündemde! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

2022 MEMUR MAAŞLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN FORMÜLLER

Bu konuda mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar için yeni bir zam oranı üzerinde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üzerinde duruluyor.

Memur maaşlarına ek zam gündemde! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR

1 - Öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak.

Memur maaşlarına ek zam gündemde! 2022 Ocak ayı Memur maaş zammı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak?

Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.

SON DAKİKA