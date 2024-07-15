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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 TEMMUZ | Memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
10:23
Zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmelerine odaklandı. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar ödendiği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, Memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak, bugün mü? İşte, memu maaş farkı ödeme tarihi!