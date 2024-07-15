MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 TEMMUZ | Memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak, bugün ödenir mi?

Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zam aldı. Bu noktada memur maaşları değişti. Her ayın 15'inden itibaren ödenen memur maaşı ödemeleri için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz ayı memur maaş farkı bugün mü yatacak? İşte, memur maaş farkı ödeme takvimine ilişkin bilgiler...