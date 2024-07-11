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Memur maaş farkı ödeme tarihleri 2024: Temmuz zammı sonrası memur ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
18:47
Memur maaş farkı ödeme tarihleri 2024: Temmuz zammı sonrası memur ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?
6 aylık enflasyonun ardından yüzde 19,31 oranında zam alan memurlar maaş farkı ödeme günlerini araştırıyor. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlerine dönüyor. 2024 temmuz zammı sonrası memur ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında, maaşla birlikte mi ödenir gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte, memur maaş farkı ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...