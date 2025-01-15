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MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:09
MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak olan zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu. Enflasyon farklı ve toplu sözleşme zammına göre ödeme alan memur maaşları yüzde 11.54 oranında artış yaşadı. En düşük memur aylığı 43 bin 726 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 617 TL oldu. Hak sahipleri 14 günlük maaş farkı ödeme tarihlerini merak ederek araştırmaya başladı. Peki; memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, maaş farkı ödeme tarihleri 2025 son durum...