MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Ocak ayında zamlı maaşlarını öğrenen kamu çalışanları, 14 günlük fark ödemesinin hesaplara ne zaman yatacağını sorguluyor. Bilindiği üzere maaşlar her ayın 15'inden itibaren işlenmeye başlıyor, bu nedenle Ocak ayının ilk 14 günü için fark ödemesi yapılacak. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, maaş farkı ödemeleri takvimi.