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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:09

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak olan zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu. Enflasyon farklı ve toplu sözleşme zammına göre ödeme alan memur maaşları yüzde 11.54 oranında artış yaşadı. En düşük memur aylığı 43 bin 726 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 617 TL oldu. Hak sahipleri 14 günlük maaş farkı ödeme tarihlerini merak ederek araştırmaya başladı. Peki; memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, maaş farkı ödeme tarihleri 2025 son durum...

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Ocak ayında zamlı maaşlarını öğrenen kamu çalışanları, 14 günlük fark ödemesinin hesaplara ne zaman yatacağını sorguluyor. Bilindiği üzere maaşlar her ayın 15'inden itibaren işlenmeye başlıyor, bu nedenle Ocak ayının ilk 14 günü için fark ödemesi yapılacak. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, maaş farkı ödemeleri takvimi.

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU!

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

6 aylık oranla emekli zammı %15,75 olurken memur zammı %11,54 oldu.

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MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

ZAMLI MEMUR MAAŞLAR BUGÜN YATIRILACAK!
Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zam oranı yüzde 11,54 oldu.

Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2025 Çarşamba günü itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. Bu sebeple 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir açıklama gelmedi.

Ocak artışının belirlenmesiyle birlikte oluşan zam farkı belirlenecek ödeme takvimi hesaplara geçirilecek.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

MEMUR MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2025: Memur ve emeklisinin maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
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