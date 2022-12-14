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Haberler Yaşam Memur maaş zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: 5 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 06:43

Memur maaş zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: 5 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Yılsonuna sayılı günler kala memur maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları ile belirlenecek olan 2023 Ocak zammı için 5 aylık oran hesaplandı. Polis, öğretmen, bekçi, doktor, hemşire gibi meslekleri yakından ilgilendiren memur zammı hesapları enflasyon verisinin yanı sıra yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendiriliyor. Emekli ve memur zam oranı için sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da masada konuşulanlar arasında yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık olduğu biliniyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…

Memur maaş zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: 5 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 Ocak hesaplama tablosu Kasım enflasyon oranı ile son şeklini aldı. Öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere binlerce memurun yeni maaşları 5 aylık enflasyon rakamları ile hesaplandı. Netliğe kavuşması için geriye yalnızca 1 aylık veri kalan memur zam oranı enflasyon farkının yanı sıra yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir çalışma yürütüldüğü bilinen emekli ve memur zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, yeni yılda en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, ilk tahminler ve beklentiler…

Memur maaş zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: 5 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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Memur maaş zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: 5 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

Memur maaş zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: 5 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

Memur maaş zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: 5 aylık enflasyona göre ortaya çıktı! En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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