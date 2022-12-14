Yılsonuna sayılı günler kala memur maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları ile belirlenecek olan 2023 Ocak zammı için 5 aylık oran hesaplandı. Polis, öğretmen, bekçi, doktor, hemşire gibi meslekleri yakından ilgilendiren memur zammı hesapları enflasyon verisinin yanı sıra yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendiriliyor. Emekli ve memur zam oranı için sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da masada konuşulanlar arasında yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık olduğu biliniyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…