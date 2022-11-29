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Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 11:53

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA: Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur zammı tahminleri yılsonuna doğru gündeme gelmeye başladı. Yılda 2 kez zam alan emekli ve memur maaşı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenecek memur maaş zammı için 4 aylık oran açıklandı. 4 aylık veriler ışığında hesaplanan zam oranı 11,84 olarak açıklanırken kesin tutar, Kasım ve Aralık verileri sonucunda belli olacak. Bu yıl memur maaş zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık süreci olduğu bilinirken öğretmen, doktor, polis, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar, ''Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte 2023 Ocak memur maaş zammı son dakika haberleri...

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA: Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur maaş zammı hesaplama tablosu enflasyon verilerine göre şekilleniyor. 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanan memur zammı için Kasım ve Aralık ayı enflasyonu rakamları belirleyici olacak. Bilindiği üzere memur ve memur emeklisi yılda iki kez olmak üzere toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında zam alıyor. Bu yıl ek zam ile birlikte değerlendirilecek olan memur maaşları doktor, hemşire, öğretmen, polis ve diğer tüm memurlar için sorgulanıyor. Peki, Yılbaşında en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son durum ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA: Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, 4 aylık enflasyon oranları ile memur maaş zammı hesaplaması ve son açıklamalar…

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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA: Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA: Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık memur zammı yüzde 11,84 oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA: Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI GÜNDEMDE!

Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonunda ortaya çıkan enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de değerlendiriliyor.

Buna göre hesaplanan yüzde 11,84 memur zam oranı içerisinde fark yüzde 3,84 olarak belirlenirken toplu sözleşme yüzde oranında oldu.

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