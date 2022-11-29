Memur zammı tahminleri yılsonuna doğru gündeme gelmeye başladı. Yılda 2 kez zam alan emekli ve memur maaşı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenecek memur maaş zammı için 4 aylık oran açıklandı. 4 aylık veriler ışığında hesaplanan zam oranı 11,84 olarak açıklanırken kesin tutar, Kasım ve Aralık verileri sonucunda belli olacak. Bu yıl memur maaş zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık süreci olduğu bilinirken öğretmen, doktor, polis, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar, ''Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte 2023 Ocak memur maaş zammı son dakika haberleri...