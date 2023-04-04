Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL?

Memur maaş zammı son durum gelişmeleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yapılan yüzde 36'lık zammın ardından en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselirken bayram ikramiyeleri ise 2 bin TL olarak belirlendi. Bu noktada memura ek zam konusu gündemdeki yerini aldı. Memura zam gelip gelmeyeceğini merak eden milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Peki, Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2023 Memur zammı son dakika haberleri…