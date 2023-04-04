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Haberler Yaşam Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:43

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL?

Memur maaş zammı son durum gelişmeleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yapılan yüzde 36'lık zammın ardından en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselirken bayram ikramiyeleri ise 2 bin TL olarak belirlendi. Bu noktada memura ek zam konusu gündemdeki yerini aldı. Memura zam gelip gelmeyeceğini merak eden milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Peki, Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2023 Memur zammı son dakika haberleri…

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL?

Memura ek zam var mı, yapılacak mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından memur zammı beklentisi oluştu. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda 2 kez zam alan memur maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Öğretmen, doktor, polis, bekçi, zabıta gibi meslekleri icra eden vatandaşlar bu noktada ''Memura zam yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Memur maaş zammı son dakika haberleri ve tüm gelişmeler.

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ek zam var mı, yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar oldu, kaç TL?

MEMURA ZAM VAR MI, MAAŞLARDA YÜKSELME OLACAK MI?

Yapılan açıklamada yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı belirtildi. Memur maaşlarında bir değişiklik yapılacağına dair açıklama gelmedi.

Dolayısıyla memur maaşlarına ek zam yapılmayacak.

Memur maaşı zammı her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşecek.

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