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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023: Memura ek zam geldi mi, yapılacak mı, ne zaman? Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:38

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023: Memura ek zam geldi mi, yapılacak mı, ne zaman? Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı son dakika haberleri memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının yüzde 36'lık zam ile 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini müjdelemişti. Bu gelişme sonrası memura ek zam beklentisi oluştu. Memura zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, Memura ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Memur zammı son durum ve gelişmeler…

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023: Memura ek zam geldi mi, yapılacak mı, ne zaman? Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memura ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman yapılacak şeklindeki sorular bir süredir yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gözler memur zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyona göre artış yaşayan memur maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Peki, Memura zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak, en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Memur maaş zammı son dakika haberleri ve tüm gelişmeler.

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023: Memura ek zam geldi mi, yapılacak mı, ne zaman? Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023: Memura ek zam geldi mi, yapılacak mı, ne zaman? Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023: Memura ek zam geldi mi, yapılacak mı, ne zaman? Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023: Memura ek zam geldi mi, yapılacak mı, ne zaman? Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

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