Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM 2023: Memura ek zam geldi mi, yapılacak mı, ne zaman? Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:38

Memur maaş zammı son dakika haberleri memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının yüzde 36'lık zam ile 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini müjdelemişti. Bu gelişme sonrası memura ek zam beklentisi oluştu. Memura zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, Memura ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Memur zammı son durum ve gelişmeler…